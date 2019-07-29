反送中》砲轟「極端暴力分子」 華春瑩：怎敢叫和平示威

2019-07-29 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中集會遊行昨（28）日深夜起遭到警方武力清場，事件曝光引發國際關注，中國外交部發言人華春瑩今（29）日在例行記者會中，抨擊反送中群眾是「極端暴力分子」，並表示「怎麼敢把這叫作『和平示威』」 ？

華春瑩被記者問到美國眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）聲援香港，她不滿地指出，外傳香港警方「暴力應對和平示威」，這消息「完全是顛倒黑白，是非不分」，她指控香港反送中群眾是「極端暴力分子」，先前曾衝撞立法會與中聯辦大樓。

華春瑩認為，反送中群眾甚至「有預謀、有組織地使用致命性武器襲擊警察」，美方「怎麼敢把這叫作『和平示威』」？她抨擊，歐美人士袒護香港暴力份子，但歐美政府對於自己國內的暴力份子從不心慈手軟，「在這個問題上，他們是赤裸裸的雙重標準」。

華春瑩強調，「和平和穩定猶如空氣和陽光」，北京堅定支持香港特區政府「依法有效施政」，堅定支持警方「依法嚴懲違法暴力行為」，堅定維護香港長期穩定、發展和繁榮，「我想，一切有正義感的人、真正愛港的香港市民應該團結起來」，共同維護香港長治久安，保護好香港的陽光和空氣，「不要讓美國有些人的烏雲和毒雨危害了香港的珍貴的陽光和空氣」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法