反送中》美眾議員：立法禁止中港鎮壓官員入境並凍結資產

2019-06-13 01:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港《逃犯條例》修正引爆百萬人「反送中」抗議，美國眾議院中國事務委員會主席吉姆．麥高文（Jim McGovern）台灣時間12日晚間11點在推特發文，表達本週將跨黨派提出《香港人權與民主法案》，明定涉及鎮壓香港民主自由的香港與中國官員將禁止進入美國境內，且將凍結其在美國的資產。

香港「反送中」抗議引起美國政壇關注，眾議院議長裴洛西（Nancy Patricia Pelosi）領銜譴責香港「送中條例」，國務院也表達關切。

民主黨眾議員吉姆．麥高文在推文中公開表示，將與共和黨參議員盧比歐（Marco Antonio Rubio）、共和黨眾議員克里斯．史密斯（Chris Smith）共推《香港人權與民主法案》，這項法案，將設置懲罰機制，涉及鎮壓香港民主自由的香港與中國官員，將禁止進入美國境內，也將凍結其在美國的資產。

美國眾議員吉姆．麥高文推特貼文：

1/ I'm proud to stand with the people of #HongKong. Passage of the #ExtraditionLaw would put Hong Kong human rights advocates, business persons, journalists and American citizens at risk of rendition to mainland #Chinahttps://t.co/Djd40R8wfo — Rep. Jim McGovern （@RepMcGovern） 2019年6月12日

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