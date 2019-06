反送中》美眾議員：立法禁止中港鎮壓官員入境並凍結資產

2019-06-13 01:29

〔即時新聞/綜合報導〕香港《逃犯條例》修正引爆百萬人「反送中」抗議,美國眾議院中國事務委員會主席吉姆.麥高文(Jim McGovern)台灣時間12日晚間11點在推特發文,表達本週將跨黨派提出《香港人權與民主法案》,明定涉及鎮壓香港民主自由的香港與中國官員將禁止進入美國境內,且將凍結其在美國的資產。

香港「反送中」抗議引起美國政壇關注,眾議院議長裴洛西(Nancy Patricia Pelosi)領銜譴責香港「送中條例」,國務院也表達關切。

民主黨眾議員吉姆.麥高文在推文中公開表示,將與共和黨參議員盧比歐(Marco Antonio Rubio)、共和黨眾議員克里斯.史密斯(Chris Smith)共推《香港人權與民主法案》,這項法案,將設置懲罰機制,涉及鎮壓香港民主自由的香港與中國官員,將禁止進入美國境內,也將凍結其在美國的資產。

1/ I'm proud to stand with the people of #HongKong. Passage of the #ExtraditionLaw would put Hong Kong human rights advocates, business persons, journalists and American citizens at risk of rendition to mainland #Chinahttps://t.co/Djd40R8wfo