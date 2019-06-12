送中條例危及美港關係 美眾院議長：美國與香港人民站在一起

2019-06-12 18:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港政府強行推動《逃犯條例》修法，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於美國時間11日發表聲明指出，《逃犯條例》修法危及（imperil）美國與香港過去20年間拓展的強大關係，若通過，美國國會別無選擇重新評估香港在一國兩制框架下是否仍充分自治。裴洛西也提及，期待參眾兩院未來幾天內提出新的跨黨派「香港人權民主法案」。

香港「反送中」運動持續延燒，繼週日百萬人上街後，今天各界更自發展開罷工、罷課表達抗議。原定上午11時舉行的「逃犯條例」二讀辯論會議目前暫時延後，但香港群眾盼撤銷修法的訴求沒有得到回應，警民爆發衝突，港警已開始使用胡椒水、催淚彈、橡膠子彈與布袋彈等手段清場驅離。

美國眾議院議長裴洛西於美國時間11日發表聲明指出，香港立法會被中國控制，所提出的《逃犯條例》修法，將使對商人、書商或任何中國不認同的人「綁架合法化」，也危及在港生活的8萬5千名美國人的安全。裴洛西批評，此項修法顯示了北京明目張膽地踐踏香港法治的企圖，藉以壓制異議且扼殺香港人的自由，令人不寒而慄。

裴洛西並直言，《逃犯條例》修法危及美國與香港在過去20年以來拓展的強大關係，如果該草案在立法會通過，那麼美國國會別無選擇，必須重新評估香港在一國兩制框架下是否仍有擁有充分自治。

裴洛西也進一步透露，期待美國參眾兩院在未來幾日提出新的跨黨派「香港人權與民主法案」，提案人包括參議員魯比歐、參議員麥考文與眾議員史密斯。

裴洛西並強調，眾議院、參議院多數黨領袖麥康諾、美國政府與所有譴責這一危險修法的人們站在一起，「美國與香港人民站在一起」。

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