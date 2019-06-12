反送中》示威群眾衝破防線 港警發射布袋彈、催淚彈反擊

2019-06-12 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」示威越演越烈，先前網路盛傳，香港政府若未在下午3點前向群眾正面回應，就要升級抗議行動。而稍早大約3點40分，大批示威群眾突破防線，警方也隨即以長槍發射布袋彈及催淚彈反擊，傳出有一名年輕人頭部中彈倒地，目前身分不明。

綜合香港媒體報導，下午3點開始，集結在政府大樓南邊夏愨道的示威群眾，開始向西側的添華道推進，收緊對政府大樓的包圍，同時丟擲雜物迫使警方退後。警方隨後發射水砲、催淚彈反擊，群眾則展開雨傘防衛持續進擊。至夏愨道和添華道交界，警方出動防暴部隊「速龍小隊」，向前排舉傘示威者揮打警棍，群眾多次衝擊仍無法突破。

同時，在政府大樓東側的添美道，也有群眾向前衝擊，少數民眾突破防線衝入立法會管制區，遭警方逮捕並拉入立法會大樓，警方也持續以催淚彈阻止其他民眾前進。

而根據香港媒體《Now新聞台》直播畫面顯示，下午3點40分左右，大批群眾以雨傘、工地帽作為掩護，同時向警方丟擲各類物品，迫使警方防線撤退後隨即前進，將鐵製護欄向警方方向推擠。警方防線一度從政府大樓門口退至騎樓內部，但部分警員在隊伍重整後拿出長槍，現場傳出疑似槍響的聲響，前線群眾見狀大喊「退後！」、「退後！」

警方眼見扳回優勢，將防線向前推進，並向群眾內部拋擲催淚瓦斯彈，現場煙霧瀰漫，群眾四散。警方後續持續以政府大樓為中心向四周推進防線，迫使群眾後退。

根據《立場新聞》報導，香港警務處處長盧偉聰在後續的記者會上承認警方曾經發射橡膠彈、布袋彈以及手擲催淚彈，他將示威者斥為暴徒，並形容現場是騷亂情況。

據了解，此次發射的「布袋彈」是以布料包裹數十至上百粒極為微小的鉛粒或其他金屬粒子，射程約5至20公尺。發射後，鉛粒即會散開並大面積地打在皮膚表面，遠距離擊中會造成瘀傷，近距離擊中則依然可能造成身體傷害。

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