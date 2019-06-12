反送中》解放軍疑換上港警服對民眾搜身 網友哀號六四重現

〔編譯陳成良／綜合報導〕大批香港警察11日晚間在金鐘站加強巡查，還強迫多名年輕人靠牆一字排開，查驗身分證及強制搜身，遭外界痛批形同戒嚴。野百合學運領袖范雲分享現場照片指出，有香港朋友告訴她，是解放軍換上港警服，此文一出，讓許多網友紛紛直呼，「太可怕」。
范雲隨即也在臉書分享現場照片，表示「香港朋友說解放軍換上港警服，這是我們都曾自由進出的香港，為了明天審查逃犯條例的修法香港成為中國，金鐘地鐵站對年輕人搜身」，直呼「希望香港平安，拒絕一國兩制，民主自由一寸不讓，發大財是真投降。」
此文一出，立刻引起大批網友關注，不少人看完後為之震驚，紛紛留言表示「好難過，希望香港一切平安」、「國民黨噤聲」、「很難想像這種戒嚴竟然發生在香港。香港回不去了」、「今日香港，明日台灣，也許民主不能當飯吃，但卻可以讓我們安心吃飯」、「香港自由已死」、「可以看到六四的影子」、「讓我想到64天安門」，直呼「香港加油，希望台灣不會變這樣」。
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野百合學運領袖范雲在昨晚分享出港警在金鐘地鐵站對民眾搜身的照片，並指出有香港朋友說，這是解放軍換上港警服，引發許多網友議論。（翻攝自范雲臉書粉絲團）
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范雲在臉書發文表示，有香港人透露解放軍換上港警服對民眾搜身。（翻攝自范雲臉書粉絲團）