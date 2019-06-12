反送中》解放軍疑換上港警服對民眾搜身 網友哀號六四重現

2019-06-12 17:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕大批香港警察11日晚間在金鐘站加強巡查，還強迫多名年輕人靠牆一字排開，查驗身分證及強制搜身，遭外界痛批形同戒嚴。野百合學運領袖范雲分享現場照片指出，有香港朋友告訴她，是解放軍換上港警服，此文一出，讓許多網友紛紛直呼，「太可怕」。

范雲隨即也在臉書分享現場照片，表示「香港朋友說解放軍換上港警服，這是我們都曾自由進出的香港，為了明天審查逃犯條例的修法香港成為中國，金鐘地鐵站對年輕人搜身」，直呼「希望香港平安，拒絕一國兩制，民主自由一寸不讓，發大財是真投降。」

此文一出，立刻引起大批網友關注，不少人看完後為之震驚，紛紛留言表示「好難過，希望香港一切平安」、「國民黨噤聲」、「很難想像這種戒嚴竟然發生在香港。香港回不去了」、「今日香港，明日台灣，也許民主不能當飯吃，但卻可以讓我們安心吃飯」、「香港自由已死」、「可以看到六四的影子」、「讓我想到64天安門」，直呼「香港加油，希望台灣不會變這樣」。

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