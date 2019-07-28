川普推特連番轟 嗆非裔議員管好自己的選區

2019-07-28 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普又開轟，繼之前嗆4位民主黨少數族裔眾議員「滾回你們的國家」，昨日（27日）又在推特嗆非裔眾議員康明茲（Elijah Cummings）是「野蠻的惡霸」，要他管好自己選區巴爾的摩「噁心、充滿老鼠跟齧齒動物」的情況，反擊康明茲日前批評邊境移民的生活環境問題。

綜合外媒報導，川普昨日凌晨在推特連發了好幾則推文，批評眾議院監督暨改革委員會（House of Representatives Oversight Committee）主席康明茲，回去管好自己的選區（巴爾的摩），又指稱巴爾的摩是美國最危險、交通最亂的地區，「沒有人會想住在那裡。」

對此川普的批評，民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等反對者則指責，川普推文帶有「種族主義」攻擊。康明茲則回應，監督行政部門是眾議員的憲法職責，而自己對巴爾的摩是「道義責任」。

康明茲自1996年以來一直是馬里蘭州第七國會選區的代表，也是國會中最資深的非裔議員之一。馬里蘭州第七國會選區包括巴爾的摩和鄰近的部分地區，由於選民大部分是非裔美國人，自1953年以來一直是民主黨地盤。

....As proven last week during a Congressional tour, the Border is clean, efficient & well run, just very crowded. Cumming District is a disgusting, rat and rodent infested mess. If he spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this very dangerous & filthy place — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） July 27, 2019

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