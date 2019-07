川普推特連番轟 嗆非裔議員管好自己的選區

2019-07-28 14:39

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普又開轟,繼之前嗆4位民主黨少數族裔眾議員「滾回你們的國家」,昨日(27日)又在推特嗆非裔眾議員康明茲(Elijah Cummings)是「野蠻的惡霸」,要他管好自己選區巴爾的摩「噁心、充滿老鼠跟齧齒動物」的情況,反擊康明茲日前批評邊境移民的生活環境問題。

綜合外媒報導,川普昨日凌晨在推特連發了好幾則推文,批評眾議院監督暨改革委員會(House of Representatives Oversight Committee)主席康明茲,回去管好自己的選區(巴爾的摩),又指稱巴爾的摩是美國最危險、交通最亂的地區,「沒有人會想住在那裡。」

對此川普的批評,民主黨籍眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)等反對者則指責,川普推文帶有「種族主義」攻擊。康明茲則回應,監督行政部門是眾議員的憲法職責,而自己對巴爾的摩是「道義責任」。

康明茲自1996年以來一直是馬里蘭州第七國會選區的代表,也是國會中最資深的非裔議員之一。馬里蘭州第七國會選區包括巴爾的摩和鄰近的部分地區,由於選民大部分是非裔美國人,自1953年以來一直是民主黨地盤。

....As proven last week during a Congressional tour, the Border is clean, efficient & well run, just very crowded. Cumming District is a disgusting, rat and rodent infested mess. If he spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this very dangerous & filthy place