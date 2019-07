美眾院通過決議 譴責川普歧視少數族裔發言

2019-07-17 11:43

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普近日推特砲火四射,不具名批評數名民主黨少數族裔女性眾議員,嗆要她們「滾回去」自己的國家,引起輿論撻伐,指川普涉及種族歧視。眾議院民主黨議員與部分共和黨議員週二(16日)投票通過一項決議,譴責川普對反對黨少數族裔女性眾議員的仇恨發言。

美國總統川普時常利用推特上批評對手,但這次踩到了美國種族歧視的紅線,遭影射批評的4名眾議員分別是,普瑞斯利(Ayanna Pressley)、歐加修─寇蒂茲(Alexandria Ocasio-Cortez)、特萊布(Rashida Tlaib)、歐瑪(Ilhan Omar),她們亦公開呼籲民眾要冷靜,「切勿中川普下懷」。

根據《美國之音》報導,眾議院於16日以240比187,通過對川普「歧視言論」的強力譴責,稱其助長對美國新移民和有色人種的恐懼和仇恨,眾議院議長南希.裴洛西呼籲,「議院應該團結譴責總統推特發言」,但大多數共和黨議員並不同意這份決議,該黨議員丹.莫瑟聲稱對川普推特的攻擊是「荒謬的毀謗」。

川普之後也用推特回應,「那些推文並不是種族主義,我不是種族主義份子」,並持續攻擊4名眾議員「她們恨美國」。

.....Congresswomen, who I truly believe, based on their actions, hate our Country. Get a list of the HORRIBLE things they have said. Omar is polling at 8%, Cortez at 21%. Nancy Pelosi tried to push them away, but now they are forever wedded to the Democrat Party. See you in 2020!