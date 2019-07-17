美眾院通過決議 譴責川普歧視少數族裔發言

2019-07-17 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日推特砲火四射，不具名批評數名民主黨少數族裔女性眾議員，嗆要她們「滾回去」自己的國家，引起輿論撻伐，指川普涉及種族歧視。眾議院民主黨議員與部分共和黨議員週二（16日）投票通過一項決議，譴責川普對反對黨少數族裔女性眾議員的仇恨發言。

美國總統川普時常利用推特上批評對手，但這次踩到了美國種族歧視的紅線，遭影射批評的4名眾議員分別是，普瑞斯利（Ayanna Pressley）、歐加修─寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、特萊布（Rashida Tlaib）、歐瑪（Ilhan Omar），她們亦公開呼籲民眾要冷靜，「切勿中川普下懷」。

根據《美國之音》報導，眾議院於16日以240比187，通過對川普「歧視言論」的強力譴責，稱其助長對美國新移民和有色人種的恐懼和仇恨，眾議院議長南希．裴洛西呼籲，「議院應該團結譴責總統推特發言」，但大多數共和黨議員並不同意這份決議，該黨議員丹．莫瑟聲稱對川普推特的攻擊是「荒謬的毀謗」。

川普之後也用推特回應，「那些推文並不是種族主義，我不是種族主義份子」，並持續攻擊4名眾議員「她們恨美國」。

.....Congresswomen, who I truly believe, based on their actions, hate our Country. Get a list of the HORRIBLE things they have said. Omar is polling at 8%, Cortez at 21%. Nancy Pelosi tried to push them away, but now they are forever wedded to the Democrat Party. See you in 2020! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年7月16日

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