川普在推特封鎖別人 美巡迴法院判定違憲

2019-07-10 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在上以「敢怒敢言」著稱，常常利用推特來發布即時評論，對於推特上的反對聲音，川普一向都是不回應直接封鎖。紐約地區法院5月23日裁定，川普在推特封鎖人的作法違憲，司法部提起上訴後，美國第二巡迴上訴法院9日宣布維持原判決，川普違反美國憲法第一修正案，不能任意封鎖民眾表達意見的管道。

綜合媒體報導，美國第二巡迴上訴法院昨日宣告，3名法官一致裁定川普違憲，指出川普利用推特的封鎖功能，阻止某些美國公民訪問總統的帳號，已經違反美國憲法的精神，要求川普的帳號應該對美國大眾公開，且一視同仁。

美國司法部在上訴時辯稱，當總統封鎖某些人造訪他個人推特帳號@realDonaldTrump時，總統並沒有「掌握聯邦政府的權力」，而是處理個人事務，但是法院不同意這種說法。

巡迴法官帕克（Barrington Parker）引述多個最高法院的裁決表示，公職人員利用社交媒體帳戶履行各種官方職務時，憲法第一修正案並不容許官員排除不同意見的人士在外。法官巴赫瓦爾德（Naomi Buchwald）在判決寫道，沒有任何政府官員，包括總統在內能高於法律，所有政府官員都被要遵守已宣布的法律。巴赫瓦爾德建議，如果川普不喜歡反對他的言論，可以使用靜音功能，使自己看不到那些用戶，同時亦不會阻止對方在推特上留言。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法