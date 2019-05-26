美日貿易談判 川普：待日本參院選後再敲定

2019-05-26 20:37

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕訪日中的美國總統川普今天上午和日本首相安倍晉三進行高爾夫球外交，川普球敘後在推特貼文表示，「美日間的貿易談判有很大的進展，由於農產品和牛肉的影響極大，期待在今年7月（日本參院）選舉後敲定大筆數字」。

由於川普同意等待日本參院選舉後的時機，這次的「川安會」恐難在貿易談判上達成具體成果，先前日本媒體也報導，雙方此次可能不會發表聯合聲明。

日本以高規格待遇邀請川普成為令和時代的首位國賓，但若未發表聯合聲明難免有美中不足之感，不過，共同社日前也報導，美方高官指出川普此行焦點並非貿易談判，成為首位會見日本新天皇的國賓才是「核心」，為了向國內外顯示「前所未有的強大日美同盟」。

美日兩國政府從4月起開始新一波的貿易協定談判，安倍4月下旬訪美與川普進行會談時，雙方達成農產品和工業製品關稅下降或撤除的共識，但對具體的品項和稅率下調的幅度則需要透過談判敲定。日方主張撤除汽車和零件的輸美關稅，美方則要求日本降低農產品進口關稅。

由於「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）已經生效，對於非TPP成員的美方而言，農產品輸日相對不利。川普希望雙方早日達成協議，在美方的要求下，日本經濟再生相茂木敏充和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）25日在東京繼續進行部長級談判，但雙方在汽車和農產品上看法分歧，很難找到妥協點。

尤其日本今年7月將舉行參院期中選舉，安倍不希望選前因為降低美國農產品進口關稅的問題影響選情，川普今天在推特上的貼文，似乎能理解安倍面臨的壓力，球敘後川普也告訴美國福斯新聞「等待日本參院選舉結束後」。每日新聞報導，安倍可能是在今天打球的過程和午餐時，與川普達成參院選舉後再敲定的共識，朝日新聞報導，川普可能藉此換取日方更多的讓步。

安倍今天上午招待川普在千葉縣茂原市一間鄉村俱樂部打了約兩個半小時的高爾夫球，這是兩人第5次一起打小白球，日媒報導，安倍和川普並未透過通譯兩人邊打邊聊，日本職業高球選手青木功做陪。

安倍在球敘後也於推特上貼上他和川普自拍合照，兩人露出笑容，安倍也告訴媒體，兩人氣氛輕鬆且直接對話。安倍在推特上貼文強調川普是日本令和時代的首位國賓，期待日美同盟進入令和新時代也不會有任何動搖。

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