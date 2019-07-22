首度遭反送中群眾突襲 中聯辦出面「捍衛領土」

2019-07-22 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港群眾昨在「反送中」遊行中，包圍中國政府駐港聯絡辦公室（中聯辦），對官署銘牌及中國國徽擲雞蛋、塗鴉等，成為6月反送中行動以來，中聯辦首度成為抗議目標，警方最後以催淚瓦斯和橡膠子彈清場。中聯辦主任王志民今召開記者會，譴責此舉「侮辱國家主權及安全」，並將遊行人士定義為「不法暴徒」，認定他們重損香港法治精神，以及中國全體人民感情。

據《香港01》報導，王志民認為激進人士圍堵中聯辦大樓，並向污損中國國徽，已經威脅國家主權和安全，要求香港政府和警方一定要依法嚴懲追究到底。

他隨後表示，激烈示威活動已經超出和平範疇，相信香港各界絕不容許如此情況繼續。並向外界說明，中聯辦的國徽已更新，因為這乃象徵「中聯辦依然巍然不動地坐落在香江之畔」，象徵著中聯辦將會一如既往，堅定履行北京政府所賦予的任務。

此外，中聯辦也為昨日反送中示威遊行發出聲明表示，香港特區政府強烈譴責「公然挑戰中國國家主權」之行動，將會嚴格依法追究。並寫道香港政府對民眾和平表達訴求予以尊重，但對於攻擊警方、堵塞道路等行動無法接受，對「一國兩制」構成威脅。

中國國務院港澳辦事處也在昨晚間將遊行定義為「惡劣行徑」，已然挑戰北京政府權威，侵犯「一國兩制」原則的底線，無法容忍，希望香港警方能及時採取相關行動。並表示支持香港政府「採取必要措施，確保中央駐港機構安全」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法