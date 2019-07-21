反送中》特首辦外發現大型水管 示威者擔憂水砲清場

2019-07-21 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港「送中條例」修訂的風波未息，「民間人權陣線」（民陣）發起721遊行，21日下午3時自維園出發。這次警方嚴陣以待，動員3000警力、布置近400個充水式護欄。有記者還在香港行政長官辦公室外發現水管，示威者懷疑稍晚警方將以水砲車清場，已有議員前往了解情況。

根據《香港獨立媒體網》報導，民陣要求港府撤回「送中條例」惡法，並就過去反送中期間的暴力衝突，成立調查委員會。香港警方嚴加戒備，20日凌晨起陸續在行政長官辦公室、政府總部及警察總部周邊擺設2公尺高的充水式護欄，政府總部前方夏慤道的人行道上，有工人以膠水黏合地磚，以防再度出現7月1日當天，示威者掘磚衝破警察防線的狀況。

另外，獨媒記者在下午5時30分發現，香港行政長官辦公室外有大型水管，現場抗議民眾一度鼓噪，質疑警方稍晚會用水砲清場，民主黨立法會議員許智峯已到場了解情況。

水砲是一種可以發射高速水柱的設備，可將水投射到數十公尺外，雖然大部分用於消防，但水砲也可被執法單位用於驅趕海上或海岸的非法漁船或鎮暴。水砲是一種無差別攻擊的武器，容易傷及無辜，而噴射水柱直接撞擊人體，可能導致頭部、頸部移位的創傷，或重心不平衡摔倒，進而造成其他傷害。

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