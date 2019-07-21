中聯辦受辱！網軍跳腳 「帝吧」7/23「翻牆」出征臉書

2019-07-21 22:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港逾千名抗爭者21日傍晚遊行至中聯辦外，有人向中國國徽丟雞蛋、噴墨水抗議，還有示威者用噴漆噴出「支聯辦」、「支那」等字，消息傳入中國，讓網軍怒不可遏。中國論壇貼吧李毅吧（帝吧）的網軍在微博發文，聲稱為「反對暴力亂港、守護一國兩制」，號召網民「翻牆」，於23日出征到臉書。「帝吧」的各大粉絲群正在群組分享註冊臉書帳戶的教戰手冊，準備出手！

帝吧的網軍曾發起多次「出征」洗留言、洗負評，前科包括周子瑜事件、洗板蔡英文總統臉書等等，號稱「帝吧出征，寸草不生」。

綜合港媒報導，帝吧這波翻牆時間預計在23日晚上8時，並列出四大主張：「聲援香港警察、維護法制社會、反對暴力亂港、守護一國兩制」。

帝吧目前仍未公布這洗版的臉書專頁對象，不過有網民已經在群內發布申請臉書帳戶的步驟。與此同時，還有人相當關注香港示威的實況，有人將各大媒體的直播截圖在群組內公布，以及用文字直播稱「向中聯辦扔雞蛋了」；有網民則批評示威者是「放假沒事幹的廢青」、直斥「年輕人容易洗腦」，又指示威者行為是「從小教育的問題」。

不過香港網民沒在怕，在連登網路論壇，有人笑稱「帝吧出征，笑到往生」，要中國網軍儘量放馬過來。

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