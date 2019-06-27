中國網軍介入台灣選舉 美媒調查發現「證據」

2019-06-27 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自去年參選並當選以來，在政壇掀起一波可觀的網路聲量，先前就曾引發外界質疑背後有境外網軍介入，美國知名外交雜誌《外交政策》（Foreign Policy）近日更發表一篇調查，指韓國瑜去年4月宣布參選後，隔一天就有網軍成立臉書粉專，內容多是攻擊民進黨的文宣，其中不乏假新聞，多名創立者自稱是中國科技巨頭「騰訊」的員工，更巧合的是，這些人在選後隔天就停止臉書活動。報導也引述學者及專家指出，這種網路間諜活動可以追溯到解放軍戰略支援部隊（SSF），且這也並非北京第一次試圖操縱台灣的社群媒體。

分享大量假新聞 攻擊陳其邁及蔡政府

《外交政策》雜誌近日發表一篇調查，指民進黨去年在地方選舉遭遇重挫，但早在大選前外界就曾質疑有中國網軍介入選舉。據該篇調查指出，韓國瑜從默默無聞到突然具備很高的網路聲量，背後也是有網軍在推波助瀾，其中包含，韓在去年4月9日宣布參選高雄市長，10日就有網軍在臉書成立「韓國瑜粉絲後援團 必勝！撐起一片藍天」粉專，之後該粉專陸續分享大量的假新聞，像是攻擊韓當時的對手陳其邁以及蔡政府，這樣的攻擊文宣不僅在網路散播，在多數台灣人都有使用的社群軟體LINE上更是到處瘋傳，到選前更有超過6萬人加入，但該雜誌調查發現，成立粉專的網軍並非韓的粉絲，反而非常像是專業的中國網軍。

挺韓粉專管理員 自稱中國騰訊員工

該雜誌追蹤調查發現，該粉專的6名管理員中，有3名創立人員都自稱是中國騰訊的員工，畢業於北京大學，其中兩人更自稱曾為許多處理公關的外國公司效力，透過類似的背景搜尋，在LinkedIn上也發現了另外249筆登錄資訊，其中不乏使用相同照片、但名字根本不同的紀錄，且這些人使用的是簡體中文，而非台灣慣用的繁體中文。更巧合的是，成立「韓國瑜粉絲後援團 必勝！撐起一片藍天」粉專的3名網軍在大選後就停止活動，沒再持續發文，不過該粉專目前仍有在持續運作，且成員已超過8.9萬人。

報導指出，LinkedIn是北京最受歡迎、用以從事間諜活動的媒介，包括美國及德國都發現許多中國間諜藉此進行情報活動的案例。報導也引述台灣中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎祐分析，指這種網路間諜活動可以追溯到解放軍戰略支援部隊，該部隊為中國進行網路、太空、電子戰的單位。另名在我國國防部政戰局工作的專家也指出，成立挺韓粉專的網軍可能並非專門的軍事或情報部門，而是一個與中國當局合作的私人單位。這名專家也提到，這早已不是北京首次試圖操縱台灣的社群媒體，平時他與同事就發現，許多臉書頁面及網路的內容農場，乍看像是台灣人成立，但仔細研判卻發現背後是由中共的宣傳部門所運作。

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