「恐怖主義人人得誅之」中國帝吧又出征 霸凌維族團體

2019-04-21 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國論壇貼吧李毅吧（帝吧）的網軍曾發起多次「出征」洗留言、洗負評，前科包括周子瑜事件、洗板蔡英文總統臉書，近日再傳動員，霸凌2個總部設於歐洲的維吾爾人權團體臉書專頁，並為中國新疆「再教育營」大肆護航。

綜合外媒報導，近日2個關心維吾爾族人權，來自歐洲的臉書專頁「與東突厥對話」（Talk to East Turkestan）和「世界維吾爾議會」（World Uyghur Congress）遭到大量中國網軍洗板、洗負評，內容大部分是「反對新疆獨立思想」和「為中共的新疆再教育營辯護」，並稱新疆維吾爾族的「恐怖主義思想」本該受到整肅。

曾在「與東突厥對話」發表維族人權相關新聞的希達亞（Arslan Hidayat）亦遭到大量留言、洗板攻擊。對此，這位澳籍維裔的英語老師感到相當錯愕，他不過是和自己的岳父──維族知名喜劇演員米吉特（Adil Mijit）失聯，擔心其和百萬以計的維吾爾族人一樣被關進中共「再教育營」而已。

總部位於德國慕尼黑，受美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）資助的「世界維吾爾議會」同樣遭受這些中國網軍的洗板攻擊。內容如貼上維族照片並稱「新疆挺好的，牛羊肥美」、「新疆人民生活的很好」或是中國國家主席習近平的「習語錄」。

據了解，中國論壇百度貼吧中，原為中國足球員李毅專屬論壇的李毅吧（俗稱帝吧），有超過3100萬的訂閱者，也讓這個社群在中國網路文化圈擁有重大影響力。

據美國2017年研究《兩岸敵友？中國網民利用VPN進入台灣Facebook社群》，該討論區管理者自2014年起，便主動將帝吧塑造成「愛國論壇」，過濾並刪除有爭議的內容。近幾年，他們將戰場擴展至中國網路長城之外，包括臉書、推特等國際社群，為中共政權上火線作戰。

相關連結請見：

世界維吾爾議會

與東突厥對話

〈兩岸敵友？中國網民利用VPN進入台灣Facebook社群〉

來自中國論壇貼吧李毅吧（帝吧）的網軍，曾發起多次「出征」洗留言、洗負評，前科包括周子瑜事件、洗板蔡英文總統臉書，近日再傳動員對2個總部設於歐洲的維吾爾人權團體臉書專頁進行霸凌，並為中國新疆「再教育營」大肆護航。（圖翻攝自臉書）

中國網軍的洗板攻擊，內容如貼上維族照片並稱「新疆挺好的，牛羊肥美」、「新疆人民生活的很好」，或是中國國家主席習近平的「習語錄」。（圖翻攝自臉書）

來自歐洲的臉書專頁「與東突厥對話」（Talk to East Turkestan）亦遭大量中國網軍洗板、洗負評，內容大部分是「反對新疆獨立思想」和「為中共的新疆再教育營辯護」，並稱新疆維吾爾族的「恐怖主義思想」本該受到整肅。（圖翻攝自臉書）

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