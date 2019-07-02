德國陸軍直升機墜毀 飛行員1死1傷

2019-07-02 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕一架德國陸軍直升機週一（1日）墜毀在德國北部的下薩克森州，機上兩名飛行員1死1傷。

綜合外媒報導，德國部長范德賴恩（Ursula Von Der Leyen）對外表示，一架歐直EC135直升機週一意外墜毀，其中一名倖存的飛行員正在醫院急救中。目前直升機墜毀的原因不明，陸軍會調查這起意外。范德賴恩表示，兩名飛行員都有皆受過全面的飛行訓練，完成了450個飛行時數。

這是繼6月24日，2架德國空軍颱風戰機（Eurofighter）在東北部相撞後，一週內發生的第2起軍方事故。

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