德法西「第6代戰機」曝光！預計2040正式服役

2019-06-19 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕在17日的巴黎航展首次曝光了由德國、法國、西班牙等國合力打造的「未來空中戰鬥系統」（FCAS）模型，號稱「第6代戰機」，預計將於2026年進行首次飛行，2040年正式量產服役，成為接續歐洲颱風戰機、法國飆風戰機的未來「歐洲共同戰機」。

FCAS戰機是法國達梭航太與德國空巴集團，在2018年時簽訂價值7400萬美元的第6代戰機開發案，並預計在2025年推出第一架實驗機。 由達梭負責整體戰機組件的設計、空巴掌管雲端和遠端控制系統，新型發動機則由法國賽峰（Safran）和德國MTU共同研製。

FCAS採用DSI無分流超音速進氣道，增加隱匿性，這是從F-35問世後，最主流的進氣設計，另外也搭載類似F-22戰機的氣泡式座艙罩，飛行員可以獲得更好的視野；其彎曲風箏翼（cranked kite wing）設計則與X-47B無人機相似。FCAS的垂直尾翼夾角超過130度，可有效的迴避雷達波反射；座艙配置一個巨大的數位面板，能更清楚顯示戰術圖像，並搭載「第6代戰機」的標準能力「操控無人僚機」，利用雲端網路通訊、傳輸、搜尋等協助作戰功能。

德、法於2月正式宣布授予空巴和達梭FCAS研發合約，西班牙在同月中跟進，成為FCAS合作夥伴。在巴黎航展上，於法國總統馬克宏見證下，三國的國防部長正式簽署框架合作協議。

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