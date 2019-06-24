德國颱風戰機空中對撞！兩位駕駛員生死未卜

2019-06-24 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕今日德國時間下午2點，兩架德國的颱風戰機在空中突然對撞，戰機雙雙墜毀，兩位駕駛員皆生死未卜。

綜合外電報導，德國當地時間下午2點（台灣時間晚間8點）有兩架德國的颱風戰機（Eurofighter Typhoon）在德國東北部的梅克倫堡-前波美拉尼亞州（Mecklenburg-Vorpommern）上空相撞墜毀。

兩位駕駛皆專業地利用彈射椅逃生，目前尚未成功定位兩位駕駛的位置。梅克倫堡-前波美拉尼亞州的官員也證實，「發生了一起牽涉兩架飛機的事故」。

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