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驚！土耳其地鐵電扶梯「突飆速逆向」 乘客摔成一團釀11傷

土耳其伊茲密爾省（Izmir）一處地鐵站的電扶梯，在昨（1）日突然發生故障，原本載著乘客上樓的電扶梯，瞬間快速往反方向、也就是向下移動。（圖擷取自@bpthaber 社群平台「X」，本報合成）

土耳其伊茲密爾省（Izmir）一處地鐵站的電扶梯，在昨（1）日突然發生故障，原本載著乘客上樓的電扶梯，瞬間快速往反方向、也就是向下移動。（圖擷取自@bpthaber 社群平台「X」，本報合成）

2024/07/03 17:48

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其伊茲密爾省（Izmir）一處地鐵站的電扶梯，在昨（1）日突然發生故障，原本載著乘客上樓的電扶梯，瞬間快速往反方向、也就是向下移動，突如其來地的變故，導致站在電扶梯上乘客們反應不及，失去平衡後摔成一團，並因此造成11人受傷。

綜合外媒報導，這起事故發生在1日上午，地點則是伊茲密爾省科納克地區的烏喬爾地鐵站（Uçyol Metro Station）。根據監視器畫面顯示，事發當下正在載客往上行的電扶梯，突然逆向轉為下行，且移動速度十分快，讓許多乘客措手不及，有人直接往後摔倒，還有人試圖起身往上跑，但再次跟其他人一起摔傷，整個過程持續數秒才停下。

報導指出，在場的人見狀立刻上前協助，醫護人員獲報後也趕抵現場，將傷者送到附近醫院治療，所幸11名傷者都是受到輕傷，但目前仍留院接受進一步醫療評估。

針對這起事件，伊茲密爾政府表示，肇事電扶梯在事發前一天，才剛進行維修及保養工作，已下令相關團隊與專家合作，合作釐清故障發生原因，並同步啟動法律調查。

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