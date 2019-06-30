超驚險！印度戰機起飛被鳥襲故障 飛行員「神操作」自保…

印度空軍一架美洲豹戰機飛後遭受鳥擊，訓練員緊急卸載副油箱及訓練彈，所幸該意外沒有造成任何人員傷亡。（圖擷取自Indian Air Force推特影片）

2019-06-30 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕印度空軍一架美洲豹戰機（SEPECAT Jaguar）在週四（27日）從空軍基地起飛後，因為突如起來的鳥擊，導致戰機發動機故障，飛行員緊急卸載副油箱及10公斤的訓練彈，但成功迫降安巴拉基地，該事件沒有造成任何人員傷亡及重大損失。印度空軍週五（28日）公開稱讚該飛行員「思維敏捷，且具專業精神」。

印度空軍28日在推特上公布了這段影片，一架美洲豹戰機剛從安巴拉基地起飛後，遭受鳥擊導致戰機發動機故障，飛行員快速判斷，依照SOP將兩個副油箱和訓練彈卸載，地面也瞬間燃起大火，但是美洲豹戰機及其飛行員之後則安然降落回安巴拉基地。

印度空軍在聲明中表示，飛行員的行動驗證了空軍飛行訓練的最高水準。該飛行員不僅避免了空軍資產損失，還挽救了該地區許多平民的生命。安巴拉地區的行政官員表示，其中一個油箱落在安巴拉空軍基地附近的住宅區，但沒有人受傷。

#SavingLives: On the morning of 27 June19, an IAF Jaguar aircraft loaded with two additional fuel drop tanks & Carrier Bomb Light Stores

（CBLS） pods took off from AFS Ambala for a training

mission. Immediately after take off, the aircraft encountered a flock of

birds. pic.twitter.com/Mb0otqadVe — Indian Air Force （@IAF_MCC） 2019年6月28日

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