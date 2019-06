超驚險！印度戰機起飛被鳥襲故障 飛行員「神操作」自保…

2019-06-30 11:44

〔即時新聞/綜合報導〕印度空軍一架美洲豹戰機(SEPECAT Jaguar)在週四(27日)從空軍基地起飛後,因為突如起來的鳥擊,導致戰機發動機故障,飛行員緊急卸載副油箱及10公斤的訓練彈,但成功迫降安巴拉基地,該事件沒有造成任何人員傷亡及重大損失。印度空軍週五(28日)公開稱讚該飛行員「思維敏捷,且具專業精神」。

印度空軍28日在推特上公布了這段影片,一架美洲豹戰機剛從安巴拉基地起飛後,遭受鳥擊導致戰機發動機故障,飛行員快速判斷,依照SOP將兩個副油箱和訓練彈卸載,地面也瞬間燃起大火,但是美洲豹戰機及其飛行員之後則安然降落回安巴拉基地。

印度空軍在聲明中表示,飛行員的行動驗證了空軍飛行訓練的最高水準。該飛行員不僅避免了空軍資產損失,還挽救了該地區許多平民的生命。安巴拉地區的行政官員表示,其中一個油箱落在安巴拉空軍基地附近的住宅區,但沒有人受傷。

#SavingLives: On the morning of 27 June19, an IAF Jaguar aircraft loaded with two additional fuel drop tanks & Carrier Bomb Light Stores

(CBLS) pods took off from AFS Ambala for a training

mission. Immediately after take off, the aircraft encountered a flock of

birds. pic.twitter.com/Mb0otqadVe