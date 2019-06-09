英國夯中文！ 倫敦郊區出現雙語幼兒園 中文進入基層社區

2019-06-09 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦東南方的佩茨伍德（Petts Wood）最近出現一所英中雙語教學幼兒園，英媒分析，這顯示在英國中文教學有延伸至基層社區的趨勢。

根據英國廣播公司《BBC中文網》報導，隨著中國經濟發展，以及對外經濟交流日漸頻繁，國際間對中文的需求越來越大。

英國倫敦東南方的郊區佩茨伍德出現一座雙語幼兒園，這顯示中文教學已經不再只侷限於華人社區和倫敦市中心，反而逐漸擴展至基層社區。

雙語學校、雙語幼兒園某種程度來說，是中英合作與交流的縮影。目前，已有超過500家中國企業在英國拓展業務，在當地工作的中國職員的子女，更有英語和中文的學習需求。

越來越多英國家庭開始重視子女的中文學習，目前英國中小學已經將中文納入GCSE和A-Level考試科目。英國中學生修習2年課程後必須取得GCSE證書，亦即擁有中學的教育程度。A-Level則相當於台灣的學測，英國學生可以用此成績申請大學。

2016年，英國政府也推出「中文培優項目」（MEP），並計畫在2020年底前投入1000萬英鎊（約新台幣3億9861萬）培養能流利使用中文溝通的學生。

過去曾有調查顯示，在英國家長心目中，中文已成印歐語系之外，最重要的語言。在英國，學習中文的人數更有趕超法語和德語的趨勢。英國前首相卡麥隆（David Cameron）更曾呼籲英國學童：「不要再學法語了，改學中文！」

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