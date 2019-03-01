日媒以簡體中文報導公投反對「建新美軍基地」 網譏：新浪報？

2019-03-01 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣日前為了「填海造地修建新美軍基地」進行公投，反對票數達到72%，不過引起爭議的是日媒將此報導譯成中文版本，不少網友質疑媒體該做法是否有內幕。

綜合外媒報導，該公投結果「反對」在名護市邊野古沿岸地區，修建新美軍基地，反對票有43萬4273票，比例高達72%，消息一出，《沖繩時報》將報導以日文、英文及繁、簡中文的方式發布，簡體中文報導版本卻引起網友反彈，表示為什麼報導要寫成中文版本？

日本外務副大臣佐藤正久（佐藤まさひさ）也於推特發文，表示「這是什麼？為什麼標題是中文？中文版？」更附上簡體中文版的文章連結，下方引來不少網友為此議論。

網友紛紛表示「我明白了」、「《沖繩時報》已經不是日本的媒體了」、「這是有陰謀嗎？」更有網友譏諷的說：「這已經不是日本的《沖繩時報》，應該是《新浪報》。」對此，沖繩縣知事玉城丹尼不受網友影響，他表示將與日本中央政府和美國官方等相關人員討論停建問題。

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