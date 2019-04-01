知名外語補習班無預警停業 學生預繳10萬全沒了...

2019-04-01 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕知名外語補習班「ANL艾而歐語」上週五（29日）驚傳停業，只有部分師生收到LINE通知，業者聲稱要「重整財務及內部組織」需暫停營業2、3個月，讓不少教師及學生家長紛紛向媒體控訴，業者沒給薪水、沒退費。

綜合媒體報導，「ANL艾而歐語」在台中有2間分校，另1分校在台北公館，創校近20年來以教授第2外語頗具名聲，台中市第二警分局育才所長蕭登元表示，近日已接獲約8名師生到派出所提告詐欺，由於「ANL艾而歐語」採預繳付費，故不少學生已經繳了學費卻面臨補習班關門的窘境，業者目前已經關閉官網及電話，完全聯絡不上。

《蘋果》報導，不少民眾控訴業者根本是詐欺，一名在台中上課的張小姐表示，自2月24日最後1天上課後，還剩下相當於1萬1千元的上課點數沒兌換，求償無門；另名劉小姐則是為女兒繳了13萬元的補習費用，面對業者無預警停業感到相當錯愕，更說道：「還剩下9萬多元的課程還沒上，真的是不知道該怎麼辦。」

「ANL艾而歐語」在停業前曾向部分師生公告表示，即日起，學校必須暫停營業2至3個月，並解釋由於需重整財務與內部組織，如果有機會將在3個月內恢復營運，更表示維持誠信原則，審慎處理學生學費及教師薪水，不過控訴的民眾並不領情，紛紛表示一定跑路、拿不回來了。

對此，台中市教育局主秘王淑懿表示，會請同仁繼續聯繫補習班負責人，並和消保官討論，協助學生向補習班求償。

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