拒讓愛女遭中國洗腦！加拿大父母開砲孔子學院並退出課程

2019-04-09 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大紐賓士域省費特烈頓市一對父母寇提斯（Parker Coates）與邦妮（Bronwyn Bonney），傳出疑不想讓女兒被洗腦，決定退出孔子學院（Confucius Institute）的中文課程，他們也被視為首批公開反對的家長。

綜合媒體報導，寇提斯與邦妮表示，他們沒被告知女兒參加由中國政府資助，以及由中國教師授課的中文課程，因此感到訝異。邦妮也直言「這項計畫本質上是一種宣傳」，並指它試圖洗腦與影響人對事物的看法，「藉由灌輸片面故事，讓學生以為中國是美好的地方」。

寇提斯與邦妮宣稱取得紐賓士域省與孔子學院的合約副本，發現該學院教授中國語言及文化，包括書法、食物、舞蹈等，但寇提斯說，裡面沒有提到中國缺乏民主，例如現在有數十萬人被關在拘留營，包括穆斯林與法輪功等。

報導引述，孔子學院從2007年進入該省，截至去年為止，已在40所學校開課，課程內容則由中國政府管控。最初的合約中，允許任何一方只要在6個月前通知就可取消，但2017年續簽的協議，卻根據中國要求刪除此條款；且規定其中一方若退出，必須賠償對方相關投資與法律費用等。

當地教育廳長卡迪（Dominic Cardy）2月曾呼籲，希望孔子學院能在6月前離開該省。省長希格斯（Blaine Higgs）則稱，政府必須尊重合約，而合約有效期至2022年。報導指出，紐賓士域省孔子學院的外國主任鄭庭（Ting Jeng，音譯）對於採訪要求，並未做出回應，中國駐蒙特婁領事館也未答覆電子郵件，並指總領事陳學明（Chen Xueming）日前曾會見希格斯，並討論卡迪的決定。

寇提斯與邦妮強調，他們雖讓女兒退出2018至2019學年度、每週30分鐘的課程，但喜歡溫暖熱情、擁有優秀教職員的校園。報導提到，孔子學院每年夏天會替學校與地方官員提供為期10天的中國之旅，「展開或加強他們學校的中文課程與合作關係」，參加者需自付機票錢，其他費用由學院負擔，去年有數人報名，但今年無人與會，發言人柯爾（Judy Cole）坦言，這牽涉到政治議題，不便評論。寇提斯則認為，中國行是「誘餌」，並稱新合約可能讓該省更難脫離其境。

報導提及，學院中來自中國的老師，曾被告知不准任何形式的宣傳，但邦妮覺得，問題不在親中資訊推動，而是一種忽略，孩子們不談環境保護主義、外交關係、侵犯人權與宗教。不過，她的反對行徑仍被部分人士質疑，此舉可能會傷害該省與中國的貿易往來。

報導引述，過去5年內，加拿大、美國、瑞典與德國等，目前已有數間大學取消孔子學院的計畫，也有擔心學術自由被限制，而無繼續簽訂合約。加國多倫多教育局也取消允許學院進入。

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