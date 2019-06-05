非洲版六四事件影像曝光！蘇丹血腥鎮壓已釀至少50死、326傷

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹軍方4月發動政變，獨裁統治逾30年的巴席爾（Omar al-Bashir）政權垮台，但權力仍握在過渡政府手中。該國民主派示威者近日在軍方總部外聚集抗議，反遭軍方於3日夜間至4日凌晨實施「武裝清場」，已知造成至少50人死亡、326人受傷。
根據《CNN》報導，在巴席爾被推翻後，政權就一直把持在蘇丹軍方手中，民主派示威者雖提出由可受公評監管的「技術官僚政府」執政，但軍方內部卻有不同看法，雙方對於「軍隊國家化」、「誰來監督臨時軍政府」等問題亦無法取得共識，民主派人士因而號召民眾，包圍該國首都的軍方總部，期望迫使軍方還政於民，沒想到卻招致血腥鎮壓。
目擊者表示，蘇丹軍方控制下的大批軍警人員週一（3日）當街對手無寸鐵的抗議民眾「實彈射擊」，就連婦女或小孩都不放過，現場影片隨後也被民眾拍下後上傳社群媒體，引發國際輿論譁然。
其中一段影片畫面顯示，多名著軍裝的蘇丹士兵圍著一名倒地不起的民眾掌摑叫罵，有人還出腳重踹，力道之大，讓民眾不斷在地上無助地打滾，手段之凶殘可見一斑。
由於這次血腥鎮壓發生在6月3日至4日凌晨，時間上與中國惡名昭彰的六四天安門事件有著離奇的巧合，且事件性質亦大致相符，被外界稱為「非洲版的六四事件」。對此，蘇丹軍方聲稱未使用武力驅離靜坐群眾，強調僅派遣安全部隊針對危險地區的集會進行鎮壓，並指責示威團體也須對事件負責。
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Eid was stolen from Sudan this year by Janjaweed militia who performed all sorts of evil— ثورجي （@9Jhbyo5PTFgNgYJ） 2019年6月5日
Many were killed and more have been injured and the worst of acts was done to women #Internet_Blackout_in_Sudan#عيد_شهيد pic.twitter.com/05KWTV8aLz#مجزرة_القيادة_العامة