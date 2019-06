非洲版六四事件影像曝光！蘇丹血腥鎮壓已釀至少50死、326傷

2019-06-05 12:45

〔即時新聞/綜合報導〕蘇丹軍方4月發動政變,獨裁統治逾30年的巴席爾(Omar al-Bashir)政權垮台,但權力仍握在過渡政府手中。該國民主派示威者近日在軍方總部外聚集抗議,反遭軍方於3日夜間至4日凌晨實施「武裝清場」,已知造成至少50人死亡、326人受傷。

根據《CNN》報導,在巴席爾被推翻後,政權就一直把持在蘇丹軍方手中,民主派示威者雖提出由可受公評監管的「技術官僚政府」執政,但軍方內部卻有不同看法,雙方對於「軍隊國家化」、「誰來監督臨時軍政府」等問題亦無法取得共識,民主派人士因而號召民眾,包圍該國首都的軍方總部,期望迫使軍方還政於民,沒想到卻招致血腥鎮壓。

目擊者表示,蘇丹軍方控制下的大批軍警人員週一(3日)當街對手無寸鐵的抗議民眾「實彈射擊」,就連婦女或小孩都不放過,現場影片隨後也被民眾拍下後上傳社群媒體,引發國際輿論譁然。

其中一段影片畫面顯示,多名著軍裝的蘇丹士兵圍著一名倒地不起的民眾掌摑叫罵,有人還出腳重踹,力道之大,讓民眾不斷在地上無助地打滾,手段之凶殘可見一斑。

由於這次血腥鎮壓發生在6月3日至4日凌晨,時間上與中國惡名昭彰的六四天安門事件有著離奇的巧合,且事件性質亦大致相符,被外界稱為「非洲版的六四事件」。對此,蘇丹軍方聲稱未使用武力驅離靜坐群眾,強調僅派遣安全部隊針對危險地區的集會進行鎮壓,並指責示威團體也須對事件負責。

Eid was stolen from Sudan this year by Janjaweed militia who performed all sorts of evil

Many were killed and more have been injured and the worst of acts was done to women #Internet_Blackout_in_Sudan#عيد_شهيد pic.twitter.com/05KWTV8aLz#مجزرة_القيادة_العامة