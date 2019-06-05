首批獲德難民庇護港人！黃台仰現身：野蠻中國比過去更殘酷

2019-06-05 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國六四事件滿30年之際，被外媒視為香港回歸中國後，首批獲得德國難民庇護的本土民主前線前召集人黃台仰、創黨成員李東昇，當地時間4日（週二）首度公開露面，出席德國綠黨舉行的六四研討會，並發表談話。

綜合媒體報導，黃台仰除感謝德國給予難民保護，還描述參與2014年雨傘運動的艱辛歷程，並稱香港移交中國時，中國曾承諾高度自治，如今承諾已不復存在。

黃台仰表示，「野蠻」中國正在侵蝕前英國殖民地的民主自由；即便中共政權在1989年採取血腥鎮壓，對抗北京民主抗議活動，因而震驚全球，「然而中國現在比過去任何時候都更殘酷」；他稱港人害怕淪為西藏與新疆；呼籲「自由世界必須甦醒，捍衛香港的榮譽與尊嚴」。

黃台仰質疑，「一國兩制」正受到威脅，香港似準備通過一條允許將嫌疑人引渡至中國的《逃犯條例》。他反問，「若香港政府知道自己的公民可能會被虐待，他們怎能同意引渡呢？」並稱香港不僅是金融中心，也是非政府組織在亞洲推動人權自由的地方；《逃犯條例》的修訂，實際為「綁架合法化」、打破香港、內地間的「防火牆」，同時意味著「一國兩制」的死亡。

黃台仰稍早接受《路透》訪問時，也敦促民主國家加大對中國尊重人權的壓力，並以「棺材中的最後一根針」，比喻若該項法律通過，將摧毀香港法律制度，變成「只是中國的另一個城市」。

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