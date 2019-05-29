揭中共高層抗命內幕 前軍官：六四鎮壓像見到母親遭強暴

2019-05-29 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕今年是六四天安門事件30週年，有前共軍幹部用「像見到母親遭強暴」形容當年的共軍血腥鎮壓，並向外媒揭露軍方高層抗命內幕，呼籲各界毋忘六四，追究中共責任。

共軍高層曾抗命 反對實施戒嚴

為悼念中共改革派代表人物胡耀邦，1989年大批學生走上街頭，要求政府更加廉潔、開放。由於為期數週的示威難以收場，時任中共最高領導人鄧小平下令北京戒嚴，並暗示可能動武清場。

在30年前擔任軍方記者的共軍中尉蔣林（Jiang Lin，音譯）日前打破沉默，日前在北京接受《紐約時報》採訪時指出，當年擔任共軍第38集團軍長的徐勤先，曾拒絕在未收到書面指令的情況下率領部隊進城，並以住院抗命，另外也有7名共軍指揮官反對實施戒嚴，並連署致函中央軍事委員會。現年66歲的蔣林回憶說，信件內容強調，「人民解放軍是人民的軍隊，不該進城射殺平民老百姓」。

當時為讓更多人知道信函內容，蔣林也曾致電中共喉舌人民日報的編輯，雖然有員工違抗管制新聞的指令，但最終仍因其中一位署名將領反對而未刊出。

蔣林也指出，6月4日凌晨，她聽聞有共軍已進城射殺百姓，便穿著便服前往天安門廣場，因為她不想不想被別人認為是共軍一分子，不料在廣場附近就遭十幾名武警攔下，並用電擊棒毆打，她頭部鮮血直流、不支倒地，之後是一名年輕男子用腳踏車將她載走，並由多位外籍記者將她送到附近醫院，當時的傷也在蔣林頭部留下疤痕，至今仍三不五時會頭痛。

蔣林說，當時她雖神智不清，仍看到身邊滿是死傷百姓，讓她直嘆「感覺就像見到親生母親被強暴，令人不忍卒睹。」而在共軍血腥鎮壓後好幾個月，蔣林遭審訊，後續幾年又因私人回憶錄兩度遭拘留調查。

雖然這些年來，蔣林期待中共高層出面認錯，但至今天安門事件仍是敏感禁忌話題，但蔣林認為，即使換了幾屆中共領導人，對那段血腥歷史仍毫無悔意，沉默30年的她良心深受折磨，覺得有必要出面，強調「每個參與者都必須把他們知道的經過說出來，那是我們對罹難者、生還者和後代子孫要負的責任。」

蔣林也提到，只要中共不懺悔，中國穩定繁榮就是脆弱的，「這一切都建立在沙上」、「如果你能否認（天安門廣場上）有人被殺死，那麼撒任何謊都是可能的」。

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