六四30年 美痛斥：中國人民受新一波迫害

2019-06-05

龐皮歐促北京公開事件真相

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐在六月四日中國天安門屠殺事件三十週年這一天，痛批中國的人權紀錄，指六四屠殺發生三十年後的今天，美國已經對中國人權進展不抱希望，他促中國完整公開說明這起事件中遭殺害或失蹤者狀況，並且釋放政治犯和維吾爾族穆斯林。

龐皮歐在北京時間六月四日零時○一分發出聲明，指當年中國當局派出坦克鎮壓和平示威要求民主、人權、終結貪腐的民眾，造成的罹難人數至今仍不明，「我們向仍在為失去所愛傷心的家屬表達深切的悲痛，包括無畏的天安門母親」。

籲釋放政治犯和維族穆斯林

聲明痛斥今日中國人民受到新一波的迫害，尤其是在新疆，超過百萬名穆斯林遭監禁，維吾爾族文化與伊斯蘭信仰遭扼殺。龐皮歐說，「我們向當年勇敢挺身而出要求其權利的人們致敬，他們足堪表率的勇氣，啟發了後世全球要求自由和民主」。

年輕一代中國人對天安門屠殺事件並無第一手記憶，北京對內也極力封鎖一切紀念活動、拘押維權人士，直播服務在這一天因「技術問題」無法使用。對外宣傳的官方媒體「環球時報」英文版三日社論指稱，當年處理天安門事件是「政治上的成功」，「給中國社會…打預防針，大幅提高中國免於未來任何重大政治動盪」。

中國：人權狀況處最好時期

中國駐美國大使館反批龐皮歐這份聲明「出於偏見和傲慢」，「打著所謂人權的幌子粗暴干涉中國內政」；宣稱「中國人權狀況處於歷史最好時期」，任何人企圖以種種藉口對中國人民頤指氣使、蠻橫霸凌，鼓吹文明衝突，都不可能得逞，終將被歷史淘汰。

美國駐中國大使館四日也在「推特」發文，批評中共官方至今仍掩蓋真相，推文附上國務院ShareAmerica網站製作的紀念六四三十週年影片，影片一開頭就提醒「這支影片在中國會遭到禁播」，內容訪問六四民運學生李恆青、流亡作家蘇曉康說法，指中共在六四之後更加專制，質疑「中國未來還會有自由嗎？」

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