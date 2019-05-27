偷偷「提早獲釋」？ 緬甸7士兵殺羅興亞人 服刑還沒記者久

2019-05-27 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕2017年7名士兵在緬甸若開邦殺害10名羅興亞人，他們的殘忍行為引起外界撻伐，被判處10年徒刑。然而最近緬甸政府卻批准這些士兵提早獲釋，他們真正服刑期間只有不到1年，比起2名因報導該事件而入獄的記者，入獄時間還短。

根據《路透》報導，2017年緬甸展開軍事鎮壓，使得73萬名羅興亞人逃往孟加拉。這7名士兵在此期間，於若開邦印丁村（Inn Din）法外處決了10名羅興亞穆斯林男子和兒童，並隨便埋在附近。軍方稱這些羅興亞人是「恐怖分子」，但他們的家人卻表示這些人只是普通的農民、高中生和老師。

事件被揭發後，去年4月他們被判刑10年。然而，若開邦實兌監獄的典獄長溫奈（Win Naing）和另一名高級監獄官員證實，被定罪的士兵已經有好幾個月都沒有在獄中。緬甸首都奈比多（Naypyitaw）一個不願透露姓名的高級官員指出：「軍方減輕了他們的處罰。」

2名監獄官員表示不清楚士兵被釋放的確切日期，也拒絕進一步說明更多細節。緬甸軍方發言人吞吞尼（Tun Tun Nyi）則拒絕回應此事。

當時，路透2名記者揭發並報導了這起事件，記者瓦隆（Wa Lone）、喬索歐（Kyaw Soe Oo）被指控獲取國家機密，遭判7年徒刑。他們在獄中被關押了至少16個月，本月7日才獲得大赦釋放。這7名士兵的入獄時間，比起沒有造成任何傷亡的記者更短。

聯合國調查人員認為，「軍事鎮壓」是出於種族滅絕意圖的殘忍行為，手段包括大屠殺、性侵、縱火、侵占等。這7名士兵是鎮壓行動中，唯一被懲處的對象。面對外界批評，緬甸政府總是否認從事過非法行為，並表示這些士兵被逮捕判刑，就代表緬甸不會放任他們逍遙法外。

然而2名近期內都被關押在實兌監獄的男子向《路透》透露，獄友們都知道，儘管這7名士兵在獄中服刑，但他們享有「特權」，他們還曾經得到啤酒和香菸。直到去年11月，這些士兵一起坐上一輛軍方的車，從此就再也沒有看見過他們。

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記者瓦隆（Wa Lone）、喬索歐（Kyaw Soe Oo）在獄中被關押了至少16個月，本月7日才獲得大赦釋放。（法新社）

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