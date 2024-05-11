「軟鎮壓」壓迫 香港活力漸逝

美國駐港澳總領事梅儒瑞表示，香港政府愈來愈常對社會進行「軟鎮壓」，香港若要保持經濟地位，務必確保網路自由。（彭博檔案照）

2024/05/11 05:30

美駐港澳總領事籲確保網路自由 保住國際經濟地位

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國駐香港及澳門總領事梅儒瑞（Gregory May）九日表示，「港區國安法」和香港「基本法」第廿三條相關法令侵害香港自由與自治之餘，社會中存在的「軟鎮壓」更加速壓縮港人的自由空間。此外，如果香港想保持主要經濟中心的國際地位，就應確保維護網路自由。

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梅儒瑞在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一場座談會指出，國際社會在關切「港區國安法」和「基本法」廿三條如何損害港人基本權利與自由之際，也應注意港人的自我審查和當局進行「軟鎮壓」的行為，正侵吞香港社會的活力、法治和開放性。他表示，所謂軟鎮壓是指港府愈來愈常在法律體系之外施壓，限制港人曾經享有的自由，包括合法註冊的團體募資時承壓，餐廳和飯店突然藉口不開放，或著名政治漫畫家毫無理由地無法發表作品等。

美制裁取消特殊待遇 恐會適得其反

CSIS日前發布報告指稱，雖然香港的司法、政治、公民社會及投資環境遭嚴重侵蝕，但美國對香港實體和官員進行制裁等懲罰性措施，以及取消香港特殊待遇等放棄性決策，恐會適得其反。華府應在香港僅存的空間進行策略性接觸，以延長香港做為中國境內特別行政區的獨特性。

香港網路開放 是相對中國主要優勢

梅儒瑞進一步提到，開放的網路是香港相對於中國的主要優勢，但港府已踏上試圖審查網路某些內容的滑坡，「這將在哪裡結束？」他表示，港府應提供更強有力、更明確的保證，即網路將保持自由和開放。他也說，華府最擔心的是香港警方對美國批評者的「跨國鎮壓」，但只要美方看到港府做出改變，美方也願意努力與香港建立更好的關係。

對於梅儒瑞重申美國政府要求香港當局釋放黎智英及「因言無辜」入獄的人，中國外交部駐港公署九日深夜回應，痛斥梅儒瑞「公然為黎智英等反中亂港份子撐腰張目」，要他認清現實，擺正位置。

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