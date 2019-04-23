路透2記者報導羅興亞遭判7年 緬甸最高院駁回上訴

2019-04-23 17:17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透社》兩名記者因在2017年揭發緬甸政府軍屠殺羅興亞人，去年被控違反「機密法」判囚7年，緬甸最高法院23日駁回兩人上訴，維持原判。

綜合外電報導，33歲的瓦隆（Wa Lone）和29歲的喬索歐（Kyaw Soe Oo），因報導緬甸政府軍血腥鎮壓若開邦羅興亞穆斯林，在2017年12月遭仰光警方設局逮捕及關押，並在去年9月遭仰光北區法院以企圖損害國家利益、違反「機密法」為由重判7年徒刑。緬甸最高法院23日駁回兩人的上訴，但大法官索奈（Soe Naing，譯音）並未對這項決定加以補充說明。

2017年8月，緬甸傳出政府軍及佛教徒在若開邦屠殺10名羅興亞人後，瓦隆和喬索歐隨即進行調查報導，揭發軍方殺人、縱火及洗劫等情事，但在12月被緬甸當局逮捕。該篇報導之後繼續由路透同事完成報導，並在去年發表。15日公布的美國新聞界最高榮譽、第103屆「普立茲獎」中，更一舉摘得「國際報導獎」。

對於兩人上訴被駁回，路透社首席律師戈夫（Gail Gove）發表聲明重申：「瓦隆和喬索歐沒有犯下任何罪行，亦沒有證據證明他們犯罪；他們是遭警方栽贓嫁禍的受害人……我們會繼續盡我們所能，爭取讓他們儘快獲釋。」

瓦隆和喬索歐遭監禁迄今逾16個月，各國人權與新聞自由倡議組織、各國外交官及全球領袖均強烈抗議，同時也向2016年諾貝爾和平獎得主、緬甸領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）施壓，對其承諾的緬甸民主轉型表達質疑。

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