緬甸宣布特赦逾6500囚犯 2路透記者重獲自由

2019-05-07 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕《路透》兩名記者因在2017年揭發緬甸政府軍屠殺羅興亞人，去年被控違反「機密法」判囚7年，日前緬甸最高法院駁回上訴，維持原判，不過，緬甸政府今（7日）宣布特赦逾6500名囚犯，2路透記者重獲自由。

綜合外媒報導，33歲的瓦隆（Wa Lone）和29歲的喬索歐（Kyaw Soe Oo）兩名《路透》記者，因報導緬甸政府軍血腥鎮壓若開邦羅興亞穆斯林，在2017年年底遭仰光警方逮捕，當地法院以企圖損害國家利益、違反「機密法」為由重判7年徒刑，兩記者上訴至緬甸最高法院仍遭駁回，至今已遭拘押超過500天。

不過緬甸總統府今對外宣布大赦天下，包含路透記者在內共6520名囚犯獲得特赦，目擊者表示，瓦隆與喬索歐在被羈押超過16個月後，今步出位於仰光郊區的監獄，重獲自由。

《路透》記者遭緬甸政府判刑一事，引發全球人權與新聞自由倡議組織、各國外交官及全球領袖均強烈抗議，也重創2016年諾貝爾和平獎得主、緬甸領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）聲望，各界紛紛質疑其承諾的緬甸民主轉型路線。

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