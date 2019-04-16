揭發屠殺羅興亞人事件 路透2緬甸記者獲普立茲獎

2019-04-16 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕有新聞界最高榮譽之稱的普立茲新聞獎（Pulitzer Prize），昨日（15）於美國時間下午3點公布獲獎人。其中的國際報導獎（International Reporting），獲獎人是兩名路透（Reuters）記者瓦隆（Wa Lone）及覺梭（Kyaw Soe Oo），他們因為揭發緬甸政府屠殺羅興亞人，而遭判7年徒刑。

綜合媒體報導，普立茲新聞獎是由美國主辦的全球性新聞獎項，每年頒發14項新聞獎與7項創作獎。其中獲得國際新聞獎的，是路透的緬甸記者瓦隆及覺梭。2017年8月25日緬甸的羅興亞人因種族問題發生暴動，緬甸軍方調動軍隊武力鎮壓，雙方皆造成傷亡。

事後路透記者揭發緬甸安全部隊屠殺10名羅興亞人，於2017年12月12日因違反該國官方保密法而被捕，並遭判7年徒刑。路透表示，雖然對勇敢的記者仍在監獄中感到不捨，卻也為獲得這個成就非凡的獎項而欣慰。

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