孟加拉不再接納緬甸難民 籲聯合國採取「果決行動」

2019-03-01 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉政府今天對聯合國安全理事會（United Nations Security Council）表示，不再接受來自緬甸的難民，準備對羅興亞人封閉邊境，呼籲安理會採取「果決」的行動。

綜合外媒報導，孟加拉外交部長哈克（Shahidul Haque）在聯合國安理會會議上說道：「我在這裡很遺憾的告知安理會，孟加拉無法再收容更多來自緬甸的人。」他指出，將數十萬名逃離緬甸的羅興亞人（Rohingya）遣返回國的危機已經越來越棘手，呼籲聯合國對此採取「果決行動」。

緬甸政府在2017年展開軍事鎮壓行動，約有74萬名羅興亞穆斯林逃出緬甸北部若開邦（Rakhine），暫時棲身在孟加拉的難民營。

根據緬甸與孟加拉達成的協議，緬甸同意接回部分難民，但聯合國堅持羅興亞安全是他們的返國條件。

聯合國處理羅興雅問題特使柏格納（Christine Schraner Burgener）5度到緬甸訪問後表示，緬甸政府在努力協助數十萬名洛興雅人回國一事上「進展緩慢」，並警告緬甸，明年的選舉恐將導致這場危機進一步惡化。

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