逃離緬甸軍血洗 杜特蒂願供羅興亞難民菲國公民身分

2019-03-03 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府2017年以近似「種族屠殺（genocide）」行徑，軍事打壓若開邦（Rakhine State）的穆斯林、少數民族羅興亞人（Rohingya）。菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）這週二（2月26日）表示，願意提供羅興亞難民菲律賓公民身分，重申他接受羅興亞人進到菲國。

綜合媒體報導，杜特蒂去年4月曾說菲國願意庇護逃離「種族屠殺（genocide）」的羅興亞人，這番說法引發緬甸不滿，回應表示杜特蒂對他們國家一無所知。

當時的菲國政府發言人（Harry Roque）曾說，菲律賓有容納難民的設施，並表示菲律賓政府對難民採「開放政策」。

加拿大安大略省國際發展署（OIDA）則指出，有近2萬4千名羅興亞人被軍隊殺害、3萬4千人遭焚燒、超過11萬人受到毆打、1萬8千名女性被軍隊和警察強姦；聯合國一份報告則指出，這類違法行為可能構成危害人類罪和種族滅絕罪。

根據國際特赦組織（Amnesty International），已有75萬羅興亞人逃往鄰國孟加拉（Bangladesh）；孟加拉外交部長哈克（Shahidul Haque）本月1日在聯合國安理會表示，「孟加拉無法再收容更多來自緬甸的人。」孟國準備對羅興亞人封閉邊境，呼籲安理會採取「果決」的行動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/