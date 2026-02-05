為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國台辦嗆新台幣改版包藏禍心 梁文傑「1句話」反將一軍

    2026/02/05 17:29 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    中央銀行推動新台幣改版，中國國台辦今日嗆聲，「民進黨當局」刻意推動新台幣紙鈔「去孫中山化」，目的是要割裂兩岸歷史文化連結，推動「去中國化」，這種包藏禍心的政治操弄，是數典忘祖、令人不齒。陸委會發言人梁文傑今天反批，我們沒有搞文革，沒有把媽祖廟、孔廟都燒掉，如果對岸這麼尊崇，人民幣為何不放孫中山！

    國台辦發言人陳斌華指稱，今年是中國民族革命先驅孫中山誕辰160週年，歷史就是歷史，事實就是事實，改變不了抹滅不掉。不管「民進黨當局」如何處心積慮胡作非為，「兩岸同屬一個中國」的歷史與法理事實，都改變不了，台灣同胞的中華民族認同都抹滅不掉。

    對此，梁文傑在陸委會記者會表示，他滿訝異新台幣改版，孫中山在不在新台幣上這件事，國台辦會說是「去中國化」的問題，大部分台灣人不會這樣想。

    梁文傑指出，台灣從來沒有「去中國化」問題，台灣保存的文化底蘊是比中國深厚很多，我們有最好的溫良恭儉讓傳統，我們沒有搞過文革、破四新立四新，也沒有把媽祖廟、孔廟都燒掉，整天說我們「去中國化」，這是胡攪蠻纏。

    梁文傑質疑，孫中山先生在不在新台幣上，這是台灣自己的事，不用對岸操心。如果對岸這麼關心，20年前中國人大有些政協委員建議，要把孫中山放在人民幣上，如果對岸這麼尊崇，你們人民幣為何不放孫中山？

    梁文傑批評，現在人民幣上全部都是毛澤東，毛澤東是「批孔揚秦」攻擊傳統文化不遺餘力，毛能代表中國人嗎？不要把政治人物跟把「去不去中國化」連在一起，講下去就很沒意思。

    他強調，小時候我們1000元新台幣上面是蔣中正總統，後來拿掉了，大家不是用得好好的，所以台灣人不會這樣去看事情。

    中央銀行啟動新台幣改版，未來確定不會有孫中山等政治人物。（資料照）

    中央銀行啟動新台幣改版，未來確定不會有孫中山等政治人物。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播