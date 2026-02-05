川習通話內幕》習近平內外失靈急電川普 拿台灣「開支票」求折衝

美中領導人三個月內二度通話，美國總統川普稱與中國國家主席習近平進行長時間的通話，並談及貿易、軍事、4月訪中行程及台灣等多項議題。（美聯社）

美國總統川普與中國國家主席習近平昨天深夜再度通話，並觸及台灣問題；不過，我國安官員分析，習近平近期兩度致電川普，都反映出北京當局對內外情勢極度不安，習近平雖重申對台立場，但台灣實質上已成為北京向美方開支票的藉口，讓北京面對整體外部戰略威脅時，能與美方及國際社會折衝。

國安官員認為，這兩通電話都反映出北京對當前內外局勢的強烈不安，在外部環境上，中國先前對日本發動極限施壓，搞半天以為日本會低頭，未料對方完全不理會，與此同時，對菲律賓、對台灣的各種威嚇手段也顯得一籌莫展。北京的不安更體現在對軍方的「清洗」，近期兩大軍頭遭整肅，北京寧願冒著削弱戰力、平添軍中穩定風險也要執行，恰恰展現出它不安的程度有多高。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，北京面對戰略夥伴的態度也展現出它的自信崩塌，官員提及，先前中國幾乎天天結合台灣在地協力者系統性操作委內瑞拉議題，卻在委內瑞拉出事後戛然而止，徒留台灣「11傻」標籤；面對伊朗議題，中國過去在新聞操作上一向自信宣稱德黑蘭能高效處理暴亂，中國社群反而出現支持學生的抗爭聲浪，隨後這類新聞也迅速減少，也是北京極度缺乏安全感的展現。

國安官員指出，北京面對的外部壓力仍未止歇，國際和美國的動作，都是為了防堵中方及戰略夥伴帶給大家的威脅，因此這也是北京必須拿起電話，用大豆申請通話的主因，無論是川習通話、美中見面等，大家越來越能看出，台灣只是北京其中一個藉口，試圖以「要對台灣怎樣」或「不對台灣怎樣」，甚至要求對方「不能和台灣怎樣」，作為與美方及國際社會折衝的方法。

該官員說，習近平通話時再唸了一次對台立場，讓這通電話看起來好像有個正當的理由，卻沒辦法掩飾中方的「氣虛」，以及在整體外部戰略面臨相當的威脅。北京實際上是要開支票給川普，承諾「我會做這些、那些」，遑論北京現在是不提台灣，新聞稿就不知道怎麼寫下去，這是從外部環境研判北京爭取這通電話的原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法