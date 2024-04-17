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顛覆刻板印象！ 倭黑猩猩竟比黑猩猩更愛打架

黑猩猩（上）與倭黑猩猩（下）。（圖擷取自Erie Zoo臉書專頁）

黑猩猩（上）與倭黑猩猩（下）。（圖擷取自Erie Zoo臉書專頁）

2024/04/17 12:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕一直以來，人們普遍認為倭黑猩猩（Bonobo）是溫柔和平的靈長類動物，而黑猩猩（Chimpanzee）則是野蠻好鬥的。然而，一項最新研究卻顛覆了這一刻板印象，指出倭黑猩猩雄性的攻擊行為竟然比黑猩猩雄性更加頻繁！

這項研究4月12日發表在權威學術期刊《當代生物學》（Current Biology）上，由美國波士頓大學的人類學家莫吉諾特（Maud Mouginot）等人主導。研究人員追蹤了剛果民主共和國Kokolopori倭黑猩猩保護區的3個倭黑猩猩群體，以及坦尚尼亞Gardens灣國家公園的2個黑猩猩群體，比較了雄性個體的攻擊行為。

結果發現，倭黑猩猩雄性的攻擊頻率高出黑猩猩2.8倍，體力攻擊則多出3倍。此外，倭黑猩猩的攻擊幾乎都是雄對雄的，而黑猩猩則更傾向以「聯盟」的方式集體攻擊。

研究人員推測，倭黑猩猩雄性攻擊行為的頻繁可能與其繁衍策略有關。在倭黑猩猩群體中，雌性地位較高，雄性需要透過競爭來爭取交配機會。而攻擊性強的雄性往往更能獲得雌性的青睞。

先前的觀察研究顯示，相鄰的倭黑猩猩族群之間比較少發生衝突，和黑猩猩的另一個不同點是，牠們擁有較高程度的兩性平等。雌性的地位至少跟雄性一樣高，而且倭黑猩猩的支配等級模糊得多。雖然雄性的體型比雌性稍大，但雌性通常可以優先進食。

最新的發現也部分駁斥了此前盛行的「自我馴化假說」（self-domestication hypothesis），該假說認為，人類和倭黑猩猩在進化過程中已經消除了野蠻的攻擊行為，而黑猩猩則保留了這一特徵。這項研究具有重要意義，它顛覆了人們對倭黑猩猩的傳統認知，也為我們理解靈長類動物的行為提供了新視角。

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