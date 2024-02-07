高雄壽山動物園年節加菜 動物上演爆笑小劇場

動物園志工蔡忠州書寫應景春聯布置於狐獴展場。（市府提供）

2024/02/07 08:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄壽山動物園為動物準備豐盛年節大餐，動物面對新奇菜色，有的迫不及待大快朵頤，有的小心翼翼品嚐，甚至上演爆笑小劇場，模樣十分可愛；觀光局長高閔琳表示，動物園每年都會為動物準備特別年節菜色，讓動物探索食物多樣性，也營造年節氛圍，歡迎大家春節連假來壽山動物園走春！

壽山動物園因應農曆春節準備豐富蔬果，邀請動物們擔任座上賓一起享用，其中狐獴好奇心強，看到保育員端著菜籃走來，興奮地探頭探腦，當保育員將菜籃放在展場內，狐獴們立刻圍上來，翻動葫蘆讓麵包蟲掉出洞口，狐獴攝食充滿趣味性，並延長進食時間，促進狐獴活動力。

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去年新生的冠豪豬「小芋頭」，在保育員細心照料下快速成長，體型快追上爸媽，首次過年見到澎湃年節大餐，馬上衝出來優先品嚐，完全將長幼有序拋諸腦後，其餘家族成員慢條斯理入座，像極了大家族過年團聚。

黑熊「波比」熊生首次見到白甘蔗，不顧保育員悉心搭配五行蔬果，興奮狂嗑起來，讓保育員好氣又好笑。去年獸醫團隊為「波比」裝上銀色牙套，這次做了最好硬度測試，尤其甘蔗糖份偏高，年節嚐鮮加菜小確幸。

黑猩猩上演年節爆笑小劇場，個性「衝崩」的「莉忠」提著菜籃模樣像極趕辦年貨人類，結果健步飛快地把年貨全灑出來散落一地；「美珍」小心翼翼雙手環抱著地上擺放豐盛蔬菜，彷彿享受一場美味野餐；「曼華」小心翼翼護著小菜籃，拿到喜歡的地方，才慢條斯理的一口一口品嚐！

園方為提供動物們平日鮮少接觸到食材，這次挑選菠菜、長滿黃花的油菜、奶油白菜、甜椒、玉米筍、黃帝豆、四季豆等多元季節食蔬，輔以水果、花生、龍眼提味，可說是營養滿分、色香味俱全，讓動物們活力滿滿，一起感受年節氛圍。

觀光局提醒，動物園除夕休園，春節期間正常開放，每日8時至18時，壽山實施南向單行管制，通往動物園車輛請由興隆路上山，呼籲民眾搭乘大眾運輸前往。

民眾可在高雄車站、捷運鹽埕埔站及輕軌文武聖殿站搭乘56號公車（台灣好行壽山國家自然公園線）來動物園，或將車輛停放鼓山二路西側停車場（台泥鼓山預拌廠舊址，鼓山二路274號對面），該處鄰近輕軌鼓山站及台鐵鼓山站，總計有221格汽車停車位，民眾可於此轉搭56公車或動物園付費接駁車，直達動物園大門口。

狐獴在葫蘆玩具中尋找麵包蟲。（市府提供）

冠豪豬「小芋頭」第一次享用年節大餐。（市府提供）

黑熊「波比」興奮品嘗白甘蔗。（市府提供）

黑猩猩享用餐點的模樣十分逗趣。（市府提供）

動物園年節交通攻略圖卡。（市府提供）

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