難民問題頭大！孟加拉「安置」羅興亞人 下月起遷往荒島

2019-03-14 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉政府週三（13日）表示，該國將開始把成千上萬從緬甸來的羅興亞穆斯林，從過度擁擠的難民營遷移到一個易受極端天氣影響的偏遠荒島。這計畫在先前公布時爭議就很大。

《法新社》報導，孟加拉政府計畫將10萬名羅興亞難民安置在巴山查爾島（Bhashan Char），這座由泥沙淤積形成的小島，2006年才從孟加拉灣浮出海面，當局已在島上建造了避難所和防洪牆。

該島距離最近的陸地約有1小時的船程，批評人士對巴山查爾島在季風活耀期間，是否能抵禦暴雨的能力感到擔憂。聯合國人權專家1月曾警告，遷移難民可能對受迫害的羅興亞人帶來「新危機」。

但孟加拉內閣法律與秩序委員會主席Mozammel Huq說，搬遷工作將按照計畫進行，「我們計畫下個月啟動，因為巴山查爾島的建設已經完成」。

羅興亞難民營地所在的科克斯巴扎爾區（Cox's Bazar）長官Kamal Hossain表示，他們正在「準備一份自願前往該島的難民名單」。

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