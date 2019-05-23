聖母峰登山客排人龍 攻頂「塞車」釀2死

2019-05-23 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕每年4、5月因氣候最適宜，是喜馬拉雅山聖母峰登山季，今年也有大量登山客在山頂附近大排長龍等候攻頂，登山隊組織者今（23）日表示，又有2名登山客因登頂路太擁擠「塞車」而喪命。

《法新社》報導，週三有200多名登山客趁著天氣晴朗試圖從尼泊爾或中國一側攻上聖母峰，迫使登山隊必須排隊數個小時等候攻頂，也增加了凍傷和發生高山症的風險。55歲美國登山客凱許（Donald Lynn Cash）和55歲的印度登山客庫爾卡尼（Anjali Kulkarni），不幸死於這個8848公尺高峰最繁忙的日子之一。

根據2人各自所屬登山隊的說法，凱許在山頂拍照時突然倒下，雪巴嚮導把他帶下山時，死於希拉蕊台階附近；庫爾卡尼則是因等候登頂時間過長，攻頂後無法自行移動下山，在雪巴嚮導把她拉下來期間死亡。

今年聖母峰登山季截至目前至少有6人死亡，包括上週1名印度登山客身亡、1名愛爾蘭登山客在山頂附近滑倒後被推定身亡，另外還有2人失蹤。

報導稱，今年預計有超過750人從尼泊爾的聖母峰南側登頂，這代表未來幾週會有大量登山客走上同樣路線。根據登山業者的說法，至少有140人獲准從西藏的聖母峰北側攻頂。成功攻頂總人數可能超過去年的807人。

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