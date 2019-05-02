聖母峰大清掃 尼泊爾2週清出3噸垃圾

2019-05-02 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾近來派人清理聖母峰的垃圾，官方週三（1日）表示，在展開清潔工作的前2週內，就已收集了3噸垃圾，包括廢棄的帳篷、登山工具、燃氣罐和人類糞便。

《德國之聲》報導，全球第一高峰聖母峰因大量登山客挑戰攻頂而留下為數可觀的垃圾。對此，在今年春季登山季於上月開始後，尼泊爾官方近期已派出14人清潔隊伍打掃這座高山，計畫在1個半月內帶回10噸垃圾。

尼泊爾官方表示，清潔隊伍已在聖母峰大本營和附近地區收集了3噸垃圾，軍方直升機已把其中1/3運往加德滿都回收，剩餘可分解垃圾則被帶到鄰近的奧卡爾東加（Okhaldhunga）處理。

官方表示，目前有8名清潔隊員在聖母峰海拔6400公尺處的2號營地收集垃圾，3名隊員輪流前往海拔7950公尺處的4號營地，預計在該地停留15天，到冰雪的山峰陡坡上收集垃圾。

報導指出，尼泊爾官方為處理聖母峰垃圾問題，自6年前開始對每個登山隊收取4000美元的「垃圾押金」，如果每位登山客帶回至少8公斤垃圾就退還押金，但只有半數人帶回垃圾。中國今年2月宣布禁止遊客前往西藏的聖母峰大本營，表示將清理登山垃圾。

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