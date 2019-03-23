聖母峰暖化融雪 近300登山客遺體「逐漸浮現」

2019-03-23 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕受天氣暖化影響，有世界第一高峰之稱的「聖母峰」（Mount Everest）開始漸漸融化，外媒報導，這個變化將使過去在聖母峰喪命、遭掩埋的登山客遺體逐漸重現。

綜合外媒報導，世界第一高峰「聖母峰」海拔高度為8848公尺，是不少登山客心中的挑戰勝地，《BBC》報導，自1953年第一人成功攻頂後，至今有4800人嘗試跳戰，其中有約300人喪命於此，多數遺體因搬運困難還留在高山上。

《CNN》報導，尼泊爾登山協會前主席夏爾巴（Ang Tshering Sherpa）表示，由於近年來全化暖化，山上的雪及冰川正在快速融化中，因此這些被埋在雪中的登山客遺體正快速浮現，他指出，這些登山客的遺體因山上極為寒冷，通常都被保存相當完好。

一位政府官員也表示，不僅是因為全化暖化的原因，冰川滑動、變薄也是原因之一，他表示，近年從聖母峰上陸續找回約10具登山客遺體，且有「越來越多遺體浮現的趨勢」。

報導表示，從聖母峰搬運1具遺體下山，最高花費金額恐需要6萬1000英鎊（約247萬台幣），多數遺體仍保存在山上，遺體中有具因登山者罹難時穿著鮮豔綠靴子而得名「綠靴子」（Green Boots）的案例，這些遺體為其他想攻頂的登山客提供指引，形成特殊「路標」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/