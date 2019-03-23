聖母峰暖化融雪 近300登山客遺體「逐漸浮現」
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專家指出由於聖母峰逐漸融化，過去被掩埋的登山客遺體將「逐漸重現」。（路透）

專家指出由於聖母峰逐漸融化，過去被掩埋的登山客遺體將「逐漸重現」。（路透）

2019-03-23 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕受天氣暖化影響，有世界第一高峰之稱的「聖母峰」（Mount Everest）開始漸漸融化，外媒報導，這個變化將使過去在聖母峰喪命、遭掩埋的登山客遺體逐漸重現。

綜合外媒報導，世界第一高峰「聖母峰」海拔高度為8848公尺，是不少登山客心中的挑戰勝地，《BBC》報導，自1953年第一人成功攻頂後，至今有4800人嘗試跳戰，其中有約300人喪命於此，多數遺體因搬運困難還留在高山上。

《CNN》報導，尼泊爾登山協會前主席夏爾巴（Ang Tshering Sherpa）表示，由於近年來全化暖化，山上的雪及冰川正在快速融化中，因此這些被埋在雪中的登山客遺體正快速浮現，他指出，這些登山客的遺體因山上極為寒冷，通常都被保存相當完好。

一位政府官員也表示，不僅是因為全化暖化的原因，冰川滑動、變薄也是原因之一，他表示，近年從聖母峰上陸續找回約10具登山客遺體，且有「越來越多遺體浮現的趨勢」。

報導表示，從聖母峰搬運1具遺體下山，最高花費金額恐需要6萬1000英鎊（約247萬台幣），多數遺體仍保存在山上，遺體中有具因登山者罹難時穿著鮮豔綠靴子而得名「綠靴子」（Green Boots）的案例，這些遺體為其他想攻頂的登山客提供指引，形成特殊「路標」。

  • 不少登山客攻頂失敗，喪命於聖母峰，圖為去年於聖母峰找到一名多年前試圖攻頂卻命喪途中的日本登山客。（法新社）

    不少登山客攻頂失敗，喪命於聖母峰，圖為去年於聖母峰找到一名多年前試圖攻頂卻命喪途中的日本登山客。（法新社）

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