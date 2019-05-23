歐盟存亡戰？ 歐洲議會大選開跑 28國分批投票荷英先行

2019-05-23 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲議會大選今（23）日開跑，投票時程為期4天，第一批投票的國家有荷蘭，以及脫歐歹戲拖棚的英國，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）稍早已騎著單車到投票所投票。

《美聯社》報導，歐盟28個國家今日起至週日分批投票，選出751位歐洲議會議員，但當英國離開歐盟後，這個數字會降為705。為期4天的投票結果將在週日晚間正式公布，投票截止後將有出口民調出爐。

最早開始投票的是荷蘭，半小時後英國選民也開始投票，雖然後者正努力就脫歐協議達成共識，但在首相梅伊（Theresa May）的領導下，脫歐已陷入困境。稍早騎著單車到海牙郊區投票的呂特說，他不希望荷蘭跟隨英國走出歐盟大門，「為了我們的安全、為了我國的工作，為了我們的繁榮、我們的穩定，我們必須留下成為歐盟的一份子」。

這場大選為想掌控歐盟權力的民粹和民族主義者提供了機會，在對上中立派的重大挑戰中，民粹主義者基本上團結一致，上週六，義大利反移民的內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）與歐盟其他10位民族主義黨派領導人聚會。

另一方面，法國、德國等傳統強國則堅持讓歐盟更深層次的整合，主張團結才是抵禦經濟轉型和新興世界秩序影響安全利益的最佳緩衝。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前更警告，歐盟面臨「存在危機」。

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