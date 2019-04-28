來不及脫歐！5月歐洲議會選舉 英國各黨展開競選活動

2019-04-28 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會近期若能達成共識退出歐盟，就不用參與5月的歐洲議會大選，但沒人相信這件事真的會發生，各黨也紛紛著手準備歐洲議會5月大選。

綜合媒體報導，英國原本不該參加今年的歐盟選舉，但英國首相梅伊（Theresa May）二度請求寬限脫歐時限，讓時間推延到10月31日，英國只能參加大選。

梅伊日前表示，要求英國人參加歐洲議會選舉「令人無法接受」，並持續宣稱，若和最大在野黨工黨的談判，打破脫歐僵局，就有機會退出5月歐洲議會選舉，但沒人相信這會在數週內發生。

這場選舉，恐怕反映了各界對英國脫歐議題的意見。支持歐盟選舉的法國公民夸雷司馬卡布爾（Isis Queresma-Cabral）旅居英國19年，認為這是場「軟性公投」，「對我們這種被第一次公投傷害的歐洲公民而言，這是發聲的機會。」

加入「脫歐黨（The Brexit Party）」的哈里斯（Richard Harris）也持類似觀點，並預測這場競選「會是對我們好幾世代政黨政治體系的最大打臉。」

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