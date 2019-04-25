歐盟外長呼籲「歐洲人對中國人權議題應直言不諱」

2019-04-25 19:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐盟外長莫格里妮（Federica Mogherini）近日在歐洲議會全會中直言，「讓中國的對口看見，人權議題對每個歐洲人、每個歐盟會員國以及每個歐洲議會黨團，都至關重要」，她呼籲歐盟會員國與歐洲議會議員，在人權議題上採取清楚明確、直言不諱的一致態度。

歐盟外交暨安全政策高級代表暨執委會副主席莫格里妮4月18日在歐洲議會全會的中國人權辯論發表演說，歐盟駐台機構、歐洲經貿辦事處（EETO）特別在臉書上公開分享莫格里妮演講內容，呼應強調人權議題的重要。

莫格里妮說，歐盟現在有了新的對中策略，與中國的關係是一種更具張力、也更開誠布公的關係。這樣的關係是基於明確的話語、原則與利益，「意即歐盟不會迴避用最清楚明確的方式申明立場」。

莫格里妮也直言，中國在經濟與社會權利已有進展，但整體人權狀況卻持續惡化，尤其在公民與政治權利方面，維權人士及律師持續遭到逮捕和拘留；基本自由持續受到侵犯。而在新疆，政府對維吾爾族和其他少數民族政治性質實施的「再教育營」、大規模監控及旅行限制等；以及西藏的宗教信仰自由不斷遭受侵犯，人們的進出也受到限制。

由於在座的歐洲議員多來自歐盟各會員國執政黨，莫格里妮希望議員們能向貴國政府傳達訊息：「請貴國政府在與中國交涉時，能清楚明確、直言不諱地談論人權議題」。莫格里妮強調，對歐洲人而言，人權的重要性不僅不亞於經濟利益，恰恰相反地，相較於經濟利益，人權更顯重要。

莫格里妮更以歐洲人身分呼籲，不論是在歐洲議會、歐盟執委會、歐盟理事會或會員國，面對中國時應該共同且一致地傳達這個訊息。她申明，一致性及連貫性極為重要，因為中國對口可能認為，只有歐盟及其所屬機構會談論人權議題，面對會員國或歐洲議會議員「就可以只談生意」；但她強調，「要讓中國對口看見，人權議題對每個歐洲人、每個歐盟會員國以及每個歐洲議會黨團，都至關重要」。

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