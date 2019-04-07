歐洲議會選舉下月登場 歐盟防範假消息全面預警

2019-04-07 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟（EU）下個月（5月）舉行歐洲議會大選，面對俄羅斯網軍和想靠假新聞撈錢的投機分子，官員提高警覺，提防反歐勢力透過社群媒體散佈假新聞。

據法新社報導，歐盟5月23日至26日將選出700多位歐洲議會議員。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）日前警告，外來的反歐勢力試圖以公開或秘密方式影響歐洲的民主選擇，並宣稱「英國脫歐與歐洲各地選舉也受到一樣的影響。」

歐盟擔心，錯誤訊息透過社群媒體散播後，將助長民粹主義。有歐盟官員認為，民粹主義影響了英國脫歐公投失敗，也拉抬川普聲勢，使他當選美國總統。

歐盟執委會負責數位單一市場的副主席恩席普（Andrus Ansip）表示：「有強力證據表明俄羅斯是歐洲假信息（disinformation）的主要來源。」他也曾說過，「假信息是俄羅斯軍事學說和削弱西方的戰略」；有人稱這類攻擊為國家主導的攻擊（state-led attack）。

據報導，民眾對國家、歐盟機構和主流媒體信任度低，投機份子也注意到廣告點擊中藏有假新聞的市場；而各國以國家層級主導的秘密宣傳，再加上臉書、推特、google等平台的病毒傳播威力，使情況更加惡化。

歐盟對此為成員國制定指導方針，呼籲各國支持高質量新聞業，或與獨立的事實查證員（fact-checker）合作，3月份也建立預警系統，讓成員國得以互相分享外來者操作、干預民主辯論等相關信息。

歐盟架設的「歐盟vs假信息」網站聲稱反駁了5千多件假新聞；但防範假信息的相關機構資源尚不多。

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