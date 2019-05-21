藉口威脅信仰拚選舉？波蘭多地立法禁多元性別意識

2019-05-21 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近日方三讀通過同性婚姻專法，成為亞洲首個婚姻平權法制化的國家。但歐盟會員國波蘭卻有數個鄉村立法禁止「多元性別意識型態」（LGBT ideology）散播。性平運動者批評，根本是散播恐懼，這其實是保守派打選戰的模式。

據《路透》報導，波蘭斯維德尼克鎮（Swidnik）及數個較為保守的鄉村小鎮，自今年3月通過了禁止「多元性別意識型態」（LGBT ideology）在家中、學校和工作場所散播。

報導指出，歐洲議會選舉在即，上述在其他多數歐盟國家被視為「歧視」、「非法」的立法和言論箝制，卻廣泛地在波蘭被宣揚和放送。波蘭保守派執政黨的法律正義黨（PiS）在選戰中，大肆抨擊多元性別，認為是「危險的外來概念，將威脅波蘭堅定的天主教傳統價值」。

對此，性別平權運動者史達謝斯基（Bartosz Staszewski）表示：「PiS需要找一個敵人來散播恐懼，這是他們打選戰的方式。從前他們利用移民，現在，他們轉向多元性別社群。」

事實上，據波蘭官方民調機構（CBOS）數據顯示，波蘭對於多元性別族群的態度有逐漸開放的趨勢。在2017年調查中，有24%民眾認為「同性戀不正常、不該被容忍」，相比2001年的41%已經下降近1倍。反觀認為「同性戀是正常」者，從2001年的5%，2017年已提升至16%。

即使在斯維德尼克鎮如此保守的地方，亦有反對官方採強硬態度的聲音，如71歲的鎮民莫沙考斯基（Franciszek Mosakowski）表示：「沒必要採取這麼反同的解決方式。」他強調：「這裡應當有每個人的容身之處。」

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