波蘭博物館撤藝術品 千人吃香蕉PO網力挺

2019-04-30 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭華沙近來捲起一股吃香蕉抗議潮，近千名民眾29日一起在國家博物館外吃香蕉，抗議博物館撤下一段女性吃香蕉的藝術短片。更有上千網友在臉書、推特、Instagram上傳吃香蕉照片，發起「#bananaselfie」、「#BananowyProtest」等活動，表達不滿，博物館已經讓步，表示將重新展出該作品。

綜合媒體報導，這則短片是由波蘭藝術家納塔利婭·倫（Natalia LL）於1973年所拍攝，關於一名裸體女性吃香蕉的短片，華沙國家博物館館長Jerzy Miziolek表示，由於這則影片可能會對年輕人帶來性方面的暗示，因而決定將該則影片撤下。

然而，這樣的舉動引起許多藝術家的熱議，一名波蘭裔攝影師便在其Instagram貼出自己吃香蕉的照片表達抗議，並表示「這樣的事情不該發生在任何藝術家、男性或女性身上」，她說，納塔利婭·倫在波蘭的當代藝術上有其重要的歷史定位。

另一名攝影師Justyna Piechuta則表示，難以想像在現今居然有人能夠藉由自己對藝術或性的觀點，來禁止某項藝術品展出，並指出納塔利婭·倫的作品有其歷史意涵，在該作品被創作時，波蘭仍然在共產政權的統治下，香蕉對普羅大眾而言是一種奢華的享受。

報導指出，也許是迫於群眾壓力，Jerzy Miziolek宣布將重新展出被撤展的藝術品。他強調，並沒有收到來自上級的壓力。

納塔利婭·倫的作品：

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