死亡「自拍」意外！駕駛身亡 同座友人醒來竟然先自拍

2019-05-01 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨（28）日凌晨發生一起因「自拍」出事的交通意外，事發時在女駕駛轉頭面對朋友的鏡頭揮動雙手，結果不到幾秒後他們的車就與對向來車相撞。這起車禍導致駕駛死亡，但同座友人在醫院醒來後，竟還在病床上自拍，並將照片PO在社交網站Snapchat上。

綜合媒體報導，這起死亡「自拍」意外21歲駕駛人麥克尼爾（Shania McNeill）不顧前方路況，不時轉頭面對朋友的鏡頭，並歡樂地揮動雙手，沒想到不到幾秒，一道強烈的白光照進車內，緊接著是伴隨著尖叫的死亡意外。

麥克尼爾與對向來車相撞，送醫後不幸離世，她的2位朋友則是在急救後脫離險境，與她相撞的另一部車輛車上則載著39歲和61歲兩名男子，送醫後2人都沒有大礙。

不料，麥克尼爾的朋友在醫院醒來後，第一件事竟是在病床上自拍，將自己頭戴護頸、身躺病床的照片PO在Snapchat上。此舉引來網友撻伐，麥克尼爾的男友本特利（Joel Bentley）更表示非常不能接受這位朋友的做法，他說「如果你的朋友才剛死在醫院裡，誰會拍那該死的照片？這真的相當丟臉」。

警方表示，開車時自拍是非常危險的壞習慣，「這個現象不僅僅發生在年輕族群，而是各種年齡層都有，這件事情顯示，如果人們繼續這樣做，嚴重時就有可能造成死亡」。

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