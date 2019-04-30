荷蘭鬱金香花季開跑 遊客闖花田自拍 花農痛訴心血被踩爛

2019-04-30 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕每年的3月底到5月中旬，是荷蘭的鬱金香花季，吸引全世界的遊客慕名參觀。然而，遊客毫無規矩的闖進花田中自拍，不但造成花農損失，更踩爛了美麗的鬱金香。

綜合外媒報導，每年荷蘭的鬱金香花季都吸引許多遊客參觀，但近年來，「自拍」風潮興起，遊客為了想找出絕佳的拍攝角度，紛紛闖進花田，多次來回穿梭，許多花兒被踢倒踩爛，不僅造成經濟損失，更傷透了花農的心。

在阿姆斯特丹擁有40多個田地的花農彭寧斯（Simon Pennings）表示：「去年我有一片花田，同時擠了超過200人，從早上10點到晚上9點不斷有人進去拍照。他們闖進花田，把鬱金香搞得一團糟。」

彭寧斯估計，這至少對他造成1萬歐元（約34萬新台幣）的損失。今年花季開始，彭寧斯只能親自守著花田，管理秩序。鬱金香花田外也多了告示牌，如「欣賞花朵，尊重花農」，呼籲遊客注意自己的行為。

受到遊客摧殘的不只鬱金香，水仙、風信子也全都遭殃。此外，今年春天美國加州南部沃克峽谷（Walker Canyon）罌粟花盛開時，不但遭到遊客踩踏，更有遊客留下一堆垃圾和屎尿，令人氣憤。

荷蘭旅遊局（Dutch Tourist Board）認為，觀光客自拍風氣的盛行，是因為IG的興起。發言人范伍倫（Elsje van Vuuren）表示：「10年前，來參觀的大多是50歲以上的遊客，但最近2年，由於IG的興起，有越來越多千禧世代前來。我們當然非常歡迎，但請注意，進入花田是被禁止的行為。」

范伍倫指出，類似的問題也出現在各大博物館。目前荷蘭有許多的博物館為此特別設置了「自拍區」，讓遊客可以在被允許的區域內，開心拍照。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/